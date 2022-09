Pegula po porażce ze Świątek wypiła na konferencji puszkę piwa. Od razu tłumaczy [WIDEO]

Iga Świątek znów pokazała najwyższą klasę. Polka, która w ćwierćfinale US Open musiała radzić sobie z problemami ze swoją grą i dyskutując z arbitrem, pokonała w walce o półfinał Amerykankę Jessikę Pegulę 6:3, 7:6(7-4). Przed liderką światowego rankingu teraz starcie z Białorusinką Aryną Sabalenką, którego stawką będzie awans do finału wielkoszlemowego turnieju.

Pegula po porażce wypiła piwo na konferencji prasowej

Jessica Pegula zaskoczyła dziennikarzy zebranych na oficjalnej konferencji prasowej po zakończeniu pojedynku ze Świątek. Amerykanka sięgnęła po puszkę piwa, stojącą na blacie i wypiła znajdujące się w niej piwo.

Widząc reakcję zebranych w sali dziennikarzy, natychmiast zaczęła tłumaczyć swój gest. - Muszę się czegoś napić, by oddać mocz na kontrolę antydopingową. Poza tym to pociesza mnie po porażce - przyznała Pegula. - Jestem teraz trochę załamana - dodała Amerykanka, która zakończyła rywalizację w US Open na ćwierćfinale.

W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (6. WTA). Spotkanie odbędzie się w nocy z czwartku na piątek około godziny 3:00 czasu polskiego. Będzie to drugi mecz na korcie tego dnia. W pierwszym zmierzy się druga para półfinałowa - Caroline Garcia (WTA 17.) i Ons Jabeur (WTA 5.).