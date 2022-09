Supergigantka! Iga Świątek jest wielka jak jej specjalny gość w boksie

"No i powiedz mi, że ona w tym turnieju rozegrała jakikolwiek punkt o takiej jakości" - cieszył się już na początku meczu Lech Sidor. To była odpowiedź na okrzyk Dawida Olejniczaka "Co za wymiana!". Komentatorzy Eurosportu zachwycili się akcją na ponad 20 uderzeń, którą Iga Świątek wygrała i po której wyszła na prowadzenie 2:1 w gemach. Ale generalnie w meczu Igi z Jessicą Pegulą (nr 8 WTA) obaj byli tenisiści musieli się mocno trzymać, żeby nie spaść z emocjonalnej huśtawki. A my musieliśmy się trzymać razem z nimi.

Już kilka minut po pierwszym zachwycie nad Igą przyszło nam martwić się, że została przełamana i przegrywa 2:3. Wtedy Świątek pokazała mistrzowskie skupienie i spokojem reagowała na wszystko, co działo się na korcie i na trybunach największego tenisowego stadionu świata. Mogący pomieścić aż 24 tysiące widzów Artur Ashe Stadium był pełen Amerykanów wierzących, że ich ostatnia w turnieju zawodniczka pokona światowy numer 1. Ale w pierwszym secie Iga była już nie do pokonania. Wyglądała jak skała. Nawet gdy wygrała partię 6:3, to na krótką przerwę zeszła bez uśmiechu.

A później my straciliśmy uśmiechy. Drugi set był jak najtrudniejszy zjazd, jak supergigant. Pędził z ogromną prędkością, a trasa była ekstremalna dla obu uczestniczek tej zabawy.

Może właśnie takie skojarzenia miała siedząca w boksie Igi Lindsey Vonn. Z ponad 20 tysięcy ludzi obecnych na tym meczu Vonn z pewnością była jedną z osób najbardziej znanych i podziwianych. To legenda amerykańskiego sportu, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w narciarstwie alpejskim. Vonn odniosła aż 82 zwycięstwa w Pucharze Świata a Kryształowych Kul, czyli trofeów za wygranie poszczególnych konkurencji i ogólnej klasyfikacji ma w sumie aż 17. Przed meczem Świątek z Pegulą Piotr Woźniacki podpowiadał w rozmowie ze Sport.pl, że mentalnie Iga mogłaby się poczuć jeszcze mocniejsza, gdyby czasem w jej boksie zasiadł ktoś wielki. Wspominając mecze swojej córki Karoliny, byłej liderki rankingu WTA i mistrzyni wielkoszlemowej, mówił, że w jej loży zasiadał m.in. Andrzej Gołota. Jak widać Iga zaprzyjaźniła się z postacią jeszcze większą.

To nie Stranger Things - Iga Świątek jest wielka

Jak już podkreśliliśmy, w drugim secie Vonn, tak jak siedząca w neutralnej strefie Martina Navratilova i jak wiele innych sław (np. znany ze "Stranger Things" aktor David Harbour), była świadkiem najeżonego najtrudniejszymi przeszkodami tenisowego supergiganta.

Zaczęło się od kilku kolejnych "wywrotek". O takich:

Pegula przełamana

Świątek przełamana

Pegula przełamana

Świątek przełamana

Przy stanie 2:2 sytuacja zdawała się normalizować, bo wreszcie ktoś wygrał swojego gema serwisowego. Ale ten gem i kolejny - wygrany przez Igę na 3:3 - były jedynymi w całej partii wygranymi przez serwujące! Dalej wszystko potoczyło się tak:

Pegula przełamana, Świątek wychodzi na 4:3

Świątek przełamana i jest 4:4

Pegula przełamana, 5:4 dla Świątek i Iga blisko zwycięstwa

Świątek przełamana, czyli 5:5

Pegula przełamana, 6:5 dla Igi i znów wielka szansa dla Polki na zamknięcie meczu

Pegula znów się broni, przełamując Polkę - 6:6 i tie-break

A w tie-breaku bez niespodzianki - Iga przegrała trzy swoje podania, a Jessica aż cztery. Na szczęście prowadząc 5-3 młodsza ale wyraźnie bardziej doświadczona w grze o wielką stawkę Polka już zapanowała nad emocjami i skończyła mecz w tym secie. 7-4 w tie-breaku dało Idze wybuch radości i kolejny wspaniały wynik w tym sezonie.

Po serii sześciu turniejów i 37 meczów wygranych z rzędu Świątek musiała złapać zadyszkę. W ostatnich tygodniach kilka meczów przegrała. W ostatnich dniach wcale nie wykorzystuje w pełni swoich ogromnych możliwości. W ćwierćfinale z Pegulą też więcej piłek zepsuła niż spektakularnie skończyła (22 winnery przy 32 niewymuszonych błędach - dla porównania Amerykanka miała bilans 14 do 29). Ale i tak znów jest w miejscu, o jakim większość tenisistek tylko przez całe życie marzy. Iga Świątek to wspaniała sportsmenka z ogromną wolą walki i po prostu z genem zwycięzcy. W trudnych chwilach najważniejsze jest właśnie to, że Ona jest supergigantką.

O finał US Open Świątek zagra z Aryną Sabalenką. Z Białorusinką Polka mierzyła się w tym roku trzy razy i wszystkie mecze wygrała bez straty seta (6:2, 6:3 w Dausze, 6:2, 6:2 w Stuttgarcie i 6:2, 6:1 w Rzymie). Ogólny bilans ich spotkań to 3:1 dla Igi.

Mecz zaplanowano na noc z czwartku na piątek czasu polskiego. Najpewniej zacznie się około godziny 3.30, po pierwszym półfinale, w którym zmierzą się Caroline Garcia i Ons Jabeur.