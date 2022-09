Iga Świątek poznała rywalkę i godzinę meczu o finał US Open. Zła wiadomość dla polskich kibiców

Cóż to była za wojna nerwów! Iga Świątek (WTA 1.) po raz pierwszy awansowała do półfinału US Open po wyniszczającym starciu z Jessiką Pegulą (WTA 8.), którą żywiołowo wspierali amerykańscy kibice. Pierwszego seta Polka wygrała stosunkowo łatwo, bo 6:3, ale w drugim działy się rzeczy niespotykane: na 12 gemów aż w 10 doszło do przełamania. Ale ostatecznie to Świątek okazała się lepsza i w nagrodę w półfinale zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką (WTA 6.).

Świątek ma korzystny bilans z Sabalenką

Obie tenisistki zmierzyły się jak do tej pory ze sobą czterokrotnie. I o ile to Sabalenka wygrała pierwsze starcie (w WTA Finals 2021 w trzech setach), o tyle w tym roku wszystkie trzy mecze wygrała Świątek. I to zdecydowanie, bo każde spotkanie rozstrzygała w dwóch setach i to ze sporą przewagą. W ćwierćfinale w Dosze dała ugrać rywalce zaledwie dwa i trzy gemy, w finale w Stuttgarcie po dwa gemy w obu setach, a w półfinale w Rzymie już tylko trzy gemy w całym spotkaniu.

Sabalenka w drodze do półfinału wyeliminowała Catherine Harrison (6:1, 6:3), Kaię Kanepi (2:6, 7:6(8), 6:4), Clarę Burel (6:0, 6:2) i Danielle Collins (3:6, 6:3, 6:2) - warto zwrócić uwagę na to, że tylko ta ostatnia zawodniczka była rozstawiona (z numerem 19). Za to Świątek również ograła tylko jedną rozstawioną zawodniczkę, czyli Pegulę - wcześniej ogrywała Jasmine Paolini (6:3, 6:0), Sloane Stephens (6:3, 6:2), Lauren Davis (6:3, 6:4) oraz Julie Niemeier (2:6, 6:4, 6:0).

Świątek - Sabalenka jako drugi półfinał US Open

Oba półfinały turnieju pań odbędą się w nocy z czwartku na piątek. W pierwszym z nich Caroline Garcia (WTA 17.) - która ograła Świątek podczas niedawnego turnieju w Warszawie - zmierzy się z Ons Jabeur (WTA 5.), czyli pierwszą afrykańską tenisistką na tym etapie US Open. To spotkanie rozpocznie się o 1:00 czasu polskiego.

To oznacza, że starcie Świątek - Sabalenka rozpocznie się najwcześniej o 3:00, a być może nawet nieco później. Transmisje w Eurosporcie.