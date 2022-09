Oto potencjalna rywalka Igi Świątek w półfinale US Open. Zasłużyła. "Mistrzostwo świata"

Aryny Sabalenki (6. WTA) w tym turnieju tak naprawdę nie powinno już być. W meczu drugiej rundy z Estonką Kaią Kanepi (34. WTA) wyszła z olbrzymich opresji, bo przegrywała 2:6, 1:5. Mało tego, w tie-breaku przegrywała 2:5, a potem obroniła dwie piłki meczowe. Problemy, ale już mniejsze Sabalenka miała w 1/8 finału, bo przegrała pierwszego seta z Amerykanką Danielle Rose Collins (19. WTA) 3:6, ale dwa kolejne pewnie wygrała (6:3, 6:2).

Początek czwartkowego ćwierćfinału, który miał wyłonić potencjalną rywalkę dla Igi Świątek, należał zdecydowanie do rozstawionej w turnieju z "6" - Sabalenki. Karolina Pliskova (22. WTA) grała bardzo nerwowo. Po dwóch gemach serwisowych miała już trzy podwójne błędy serwisowe, a pierwszym serwisem trafiła tylko z 45 proc. skutecznością. Miała również sześć niewymuszonych błędów i żadnego winnera. A Sabalenka, w przeciwieństwie do ostatniego meczu z Collins, rzadko decydowała się na szalone akcje, niekoniecznie grała na siłę i imponowała cierpliwością. Po zaledwie 28 minutach wygrała pierwszą partię 6:1.

Na początku drugiego seta Sabalenka prowadziła 13-1 w winnerach. Pliskova potrafiła jednak wrócić do gry i toczyła wyrównaną walkę. Przede wszystkim dlatego, że wreszcie zaczęła popełniać zdecydowanie mniej błędów od Białorusinki (5-16 w tym secie). Żadnej zawodniczce nie udało się w tym secie przełamać rywalki. W efekcie doszło do tie-breaka. W nim lepsza okazała się Sabalenka. Wygrała 7-4 i awansowała do półfinału US Open.

- To naprawdę nie jest Aryna Sabalenka. To jest ktoś podmieniony. Teraz zagrała mistrzostwo świata - zachwycali się komentatorzy Eurosportu. Sabalenka tie-breaka i mecz zakończyła niezwykle efektownym returnem z forhendu wzdłuż linii. Kluczem do jej wygranej był świetny serwis (72 proc. wygranych punktów po pierwszym podaniu). Miała też aż trzy razy więcej od Pliskovej winnerów (30-10).

- Spodziewałam się, że Karolina postawi mi trudne warunki i będzie mnie wciągać w długie wymiany. Dziś na pewno jej nie zlekceważyłam. Wreszcie udało mi się poprawić mój serwis, za co dziękuje swojemu sztabowi szkoleniowemu. Nie poluję już tak na asy. Dziękuję kibicom, bo atmosfera była niesamowita - powiedziała Sabalenka po meczu, dla której jest to drugi z rzędu półfinał US Open.

W walce o finał zmierzy się ona z lepszą z pary: Iga Świątek (1. WTA) - Jessica Pegula (USA, 8. WTA).

- Bez względu na to, kto zostanie moją rywalką, półfinał będzie trudny i na taki mecz będę przygotowana. Na pewno będę mocno walczyć o zwycięstwo. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wygrać i awansować do finału US Open. Muszę koncentrować się na sobie - dodała Sabalenka.

Białorusinka jeszcze nigdy nie była w finale turnieju wielkoszlemowego.

Mecz Świątek - Pegula odbędzie się w czwartek o godz. 1 czasu polskiego.