Niepokojące wieści ws. Rogera Federera

Od pewnego czasu Rogera Federera prześladują problemy zdrowotne. 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych po raz ostatni pojawił się na korcie w lipcu zeszłego roku, gdy w ćwierćfinale Wimbledonu przegrał 3:6, 6:7 (4), 0:6 z Hubertem Hurkaczem. Kilka tygodni temu po raz pierwszy od 25 lat zdarzyło się, że nie został sklasyfikowany w rankingu ATP.

Roger Federer zrezygnuje z tenisa? Kontuzja kolana nie daje mu spokoju

Powodem absencji Szwajcara jest uraz kolana, z którym zmaga się od dłuższego czasu. 41-letni tenisista zapowiadał, że powróci do gry podczas zaplanowanego na koniec września Laver Cup, gdzie zagra w meczu deblowym. Ponadto ma wziąć udział w Swiss Indoors, który odbędzie się pod koniec października. Wszystko po to, aby w 2023 roku jeszcze raz powalczyć o jak najlepsze wyniki na korcie. Póki co nie ma jednak przesłanek zapowiadających rychły powrót dawnego mistrza.

Zdaniem dziennikarza Simona Grafa, ostatniego lata Federer trenował z byłym zawodnikiem Ivo Heubergerem, ale nie były to zajęcia na takiej intensywności, która dawałaby nadzieję na szybki powrót do profesjonalnej rywalizacji.

Graf ujawnia także inne informacje, dotyczące stanu zdrowia Szwajcara. W ostatnich miesiącach przeszedł on trzy operacje kolana, tyle że podczas letnich ćwiczeń pojawił się w nim płyn, a potem stan zapalny. To sprawia, że powrót wydaje się być coraz bardziej odległy.

Federer podtrzymuje chęć powrotu do tenisa. ,,Bardzo na to liczę"

Na początku czerwca Roger Federer gościł na otwarciu parku dziecięcego w Emmen. Tenisista został zapytany o to, czy planuje wrócić na kort w przyszłym roku. - ,,Jak, gdzie i kiedy, jeszcze nie wiem, ale bardzo na to liczę. To jest moim celem i czuję ekscytację z tym związaną. Najbliższe trzy lub cztery miesiące będą decydujące" - powiedział.

Pomimo tego, że Federer od czternastu miesięcy nie jest aktywnym zawodnikiem, nadal czerpie korzyści ze swoich sukcesów. Świadczyć o tym mogą choćby jego zarobki, które są kilkukrotnie wyższe od tych, jakie mają choćby Rafael Nadal czy Novak Djoković.

