Kuriozalne sceny na korcie. Nie mógł uwierzyć, za co go zdyskwalifikowali [WIDEO]

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

W historii tenisa były różne przypadki dyskwalifikacji tenisistów. Zdarzało się to również najlepszym tenisistom świata. Novak Djoković, 21-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych został zdyskwalifikowany za uderzenie piłką sędzi liniowej w trakcie meczu z Pablo Carreno-Bustą.

REKLAMA

Hubert Hurkacz kuleje w Wielkim Szlemie. Niepokojące. Eksperci reagują

Dyskwalifikacja za wzięcie prysznica

Teraz doszło do bardzo nietypowej i kuriozalnej dyskwalifikacji. Ale po kolei. We wtorkowe popołudnie w Challengerze w Sewilli zmierzyli się ze sobą rozstawiony w imprezie z "6" leworęczny Argentyńczyk, Federico Delbonis (134. ATP) oraz 25-letni Amerykanin Nicolas Moreno De Alboran, który do imprezy dostał się dzięki dwóm zwycięstwom w kwalifikacjach.

Nicolas Moreno De Alboran wygrał drugiego seta i postanowił skorzystać z przerwy na toaletę. Można na niej być dziesięć minut. Po powrocie na kort został on poinformowany, że został zdyskwalifikowany za złamanie przepisów. Jednak nie ze względu za zbyt długą przerwę, a z powodu tego, że wziął prysznic.

Zgodnie z zasadami tenisowymi, zawodnicy mogą bowiem wykorzystywać przerwy tylko na korzystanie z łazienki i zmianę stroju, a nie na inny cel. Moreno De Alboran, który w swojej karierze wygrał trzy turnieje rangi ITF, zapewne o tym nie wiedział, bo wziął też prysznic.

Przez kilkadziesiąt sekund Moreno De Alboran i Federico Delbonis toczyli ze sobą dyskusję. Decyzja nie została przez sędziego zmieniona i po chwili Delbonis udał się do szatni, a Amerykanin tylko bezradnie rozłożył ręce.

Do momentu dyskwalifikacji w meczu był remis 1:1 w setach. Pierwszą partię wygrał Delbonis 7:5, a drugą Moreno De Alboran 7:6 (8:6). Po takiej decyzji sędziego, Argentyńczyk awansował do 1/8 finału. Wygrał już ten pojedynek z Hiszpanem Nikolasem Sanchezem Izquierdo (257. ATP) 6:3, 6:2. W ćwierćfinale Delbonis zmierzy się z lepszym z pary: Roberto Carballes Baena (Hiszpania, 80. ATP) - Bogdan Bobrov (Rosja, 443. ATP).

Kyrgios wybuchł po meczu z Rosjaninem. Przybił piątkę, a potem zaczął rozwałkę

Przypomnijmy, że w turnieju tym gra również Jerzy Janowicz (971. ATP). Polak awansował już do ćwierćfinale po wygranej z Hiszpanem Carlosem Tabernerem (116. ATP) 1:6, 6:4, 7:6 (10:8). Z Delbonisem Polak może się spotkać dopiero w finale imprezy.