Kyrgios wybuchł po meczu z Rosjaninem. Przybił piątkę, a potem zaczął rozwałkę

Nick Kyrgios (23. ATP) znakomicie radził sobie w US Open. Bez większych problemów pokonał kolejno Thanasiego Kokkinakisa w trzech setach, Benjamina Bonziego - w czterech i Jeffrey'a Wolfa znów w trzech. Z kolei w 1/8 finału triumfował w starciu z liderem rankingu ATP, a zarazem obrońcą tytułu Daniiłem Miedwiediewem 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Spodziewano się, że równie dobrze 27-latek spisze się w ćwierćfinale, bowiem jego rywalem był niżej notowany Karen Chaczanow (31. ATP). Jednak na nowojorskich kortach doszło do niespodzianki.

Mecz był bardzo wyrównany. Świadczy o tym także czas trwania spotkania. Tenisiści spędzili na korcie trzy godziny i 41 minut, rozgrywając pięć setów. Mimo że rywalizacja była bardzo zacięta, to zawodnicy pozwalali sobie na niecodzienne zagrania. Jedno z nich zrobiło szczególne wrażenie na nowojorskiej publiczności. Chociażby Kyrgios popisał się wyjątkowym tweenerem. Podczas jednej z akcji z niesamowitą lekkością odbił piłkę pomiędzy nogami, co znalazło uznanie w oczach widzów. Natychmiast na stadionie zapanowała wrzawa.

Kyrgios nie wytrzymał. Rozbił swoje rakiety po porażce

Na koniec to jednak Chaczanow cieszył się ze zwycięstwa. Kyrgiosowi pozostało jedynie cieszyć się z wyeliminowania Miedwiediewa. Jednak kiedy wyrzuca się z turnieju lidera rankingu ATP, to ma się ochotę na więcej. Dlatego Kyrgios po minimalnej porażce z Chaczanowem wybuchł w swoim stylu. Jeden z kibiców nagrał jego reakcję. Australijczyk podszedł do swojego miejsca i zaczął niszczyć rakietę, uderzając nią o kort. W końcu ją rzucił, ale zaraz potem wziął drugą i też cisnął nią o kort. Dopiero potem wziął torbę i wyszedł.

Po drugiej stronie kortu z sukcesu cieszył się Chaczanow. Awans do półfinału to największy sukces Rosjanina na kortach nowojorskich. Wcześniej jego najlepszym osiągnięciem był udział w III rundzie turnieju. Miało to miejsce w 2020 roku. To również jego najlepszy rezultat w turnieju wielkoszlemowym. Do tej pory był to ćwierćfinał Wimbledonu (2021) i Rolanda Garrosa (2019). W meczu o finał US Open Chaczanow zmierzy się z Casperem Ruudem (5. ATP).