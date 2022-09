"Głośno i bezwzględnie". Amerykanie mają złą wiadomość dla Świątek

Iga Świątek jak dotąd radzi sobie w US Open bardzo dobrze. Przy okazji stała się dopiero pierwszą w historii polską tenisistką, która dotarła do ćwierćfinału tego turnieju. W nim Świątek zagra z obecnie ósmą tenisistką rankingu WTA Jessicą Pegulą. Media amerykańskie nie poświęcają jednak temu wydarzeniu zbyt wiele miejsca. W USA startuje nowy sezon NFL i to jest główny temat poruszany przez tamtejszych dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Mecz, który wyłoni potencjalną rywalkę Igi Świątek. Kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream]

Amerykanie chwalą Świątek. Ale i Pegula ma mocne strony

Więcej możemy poczytać w serwisach branżowych. Według Grega Garbera z portalu wtatennis.com siłą Igi Świątek jest "niesamowita umiejętność przełamywania serwów przeciwniczek". Wszystko dzięki "jej atletyce i przewidywaniu". Portal podaje, że Świątek uzyskała 21 przełamań z 37 szans. Drugim kluczem do zwycięstwa Igi Świątek ma być utrzymanie nerwów na wodzy. Dziennikarz przypomina, że Polka była mocno zdenerwowana na korcie przy okazji meczu z Jule Niemeier. Krzyczała w kierunku swojego boksu, sarkastycznie pokazała kciuk uniesiony do góry, aż w końcu rzuciła ze wściekłością ręcznikiem. "Niewątpliwie czeka ją więcej niepokoju, gdy spotka się z Pegulą po raz trzeci w tym roku" – czytamy w tekście.

Równowaga będzie kluczowa również dla Peguli. Serwis zwraca uwagę, że Amerykankę podczas meczu z Petrą Kvitową w 1/8 finału rozproszyła przerwa związana z opadami deszczu. Podczas kolejnej pauzy zdołała się już uspokoić i wrócić do dobrej gry. Dla Peguli to trzeci wielkoszlemowy ćwierćfinał w tym roku. Dwa poprzednie nie poszły po jej myśli. W Paryżu przegrała z Igą Świątek.

Polak odmienił rywalkę Igi Świątek. "Bardziej ja to przegrywam niż Iga wygrywa"

"Tennis Channel" dodaje, że Pegulę cechuje duża stabilność. Jej atutem jest także adaptacja do warunków panujących na korcie. Dotyczy to nie tylko pogody, ale również piłek używanych podczas turnieju, na które narzekała Świątek. Wielkim atutem Peguli ma być również tamtejsza publiczność. Amerykanka jest ostatnią reprezentantką gospodarzy w turnieju kobiet. - To świetna rzecz, grać tutaj jako Amerykanka. Kibice dopingują głośno i bezwzględnie, przez co czujesz się wyjątkowo – mówiła.

Pojedynek na Arthur Ashe Stadium pomiędzy Igą Świątek a Jessicą Pegulą rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek nie wcześniej, niż o godzinie 1:00 polskiego czasu.