Polak odmienił rywalkę Igi Świątek. "Bardziej ja to przegrywam niż Iga wygrywa"

To nie był łatwy mecz dla Igi Świątek. 21-letnia Polka pokonała w czwartej rundzie US Open Julę Niemeier 2:6, 6:4, 6:0. Do połowy drugiego seta Świątek mogła się obawiać odpadnięcia z nowojorskiej imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie reagują na Igę Świątek:

- Nie byłem zaskoczony przebiegiem spotkania. Wiem, jakie są możliwości Jule, czym może zagrozić rywalkom. Jej serwis i forhend są najmocniejszymi elementami, dobrze także czuje piłkę. Wiem też, że korty twarde to nie jest ulubiona nawierzchnia Igi. Powiedzmy sobie szczerze, że występy w turniejach przygotowujących do US Open nie były w jej wykonaniu najlepsze - zwłaszcza po imponującej pierwszej części sezonu. W związku z tym podejrzewałem, że Jule może jej sprawić problemy. Tym bardziej, że jest na fali wnoszącej, po świetnym występie w Wimbledonie - mówi w rozmowie ze Sport.pl Bogdan Dzudzewicz, były trener Jule Niemeier.

Niemka jest oficjalnie na 108. miejscu w rankingu, ale jej forma jest znacznie wyższa. Niedawno doszła do ćwierćfinału Wimbledonu za co jednak nie otrzymała punktów, bo WTA odebrała tenisistom punkty za tegoroczne występy w Londynie. To kara dla Brytyjczyków za wykluczenie Rosjan, która w rzeczywistości najmocniej uderzyła w zawodników.

„Iga dała się zepchnąć do obrony"

- Miałem takie zdanie, że jeżeli Jule dobrze wejdzie w mecz, Iga będzie miała spory kłopot. To się potwierdziło. Nie powiedziałbym, że to był może imponujący początek spotkania, ale Jule grała po prostu dobrze, a Iga dała się zepchnąć do defensywy. Wymiany były rozgrywane na warunkach Niemki, a nie Polki. Z drugiej strony miałem świadomość, że Jule nie jest delikatnie mówiąc najlepiej przygotowaną fizycznie zawodniczką w rozgrywkach. Im dłużej będzie trwał mecz, tym szanse Igi rosną, choć też trzeba pamiętać, że generalnie polska tenisistka była oczywistą faworytką - wskazuje nasz rozmówca.

Oficjalnie: Thomas Tuchel zwolniony po sensacji w Lidze Mistrzów

W drugiej partii panie przełamywały się wielokrotnie. Niemka mogła wygrać spotkanie 2:0, ale nie wykorzystała okazji. - Myślę, że Jule miała dużo szans w tym drugim secie. Na pewno górę wzięły nerwy z jej strony. Iga pokazała też zimną krew w kilku ważnych momentach. Udowodniła, dlaczego jest pierwsza na świecie - mówi Dzudzewicz.

Co zadecydowało o porażce Niemeier: strona fizyczna czy mentalna?

- Moim zdaniem przeważyła strona mentalna Jule, która nie wytrzymała. W czasach gdy mieliśmy okazję współpracować, było kilka takich spotkań, w których zżerała ją presja, uniemożliwiała grę. Wczoraj w drugim secie było podobnie: zbyt wiele błędów w czasie wymian, które nie powinny się pojawić, seryjnie popełniane podwójne błędy serwisowe, pośpiech w podejmowaniu decyzji - wylicza trener.

- Mam wrażenie, że w trzeciej partii towarzyszyły jej myśli w stylu: „Przegrywam mecz, który mógł być mój. Mogłam to wygrać w dwóch setach, a teraz wszystko mi ucieka. To bardziej ja to przegrywam nawet niż ona wygrywa". Można było odczuć bezradność z jej strony. Iga złapała wiatr w żagle, Jule nie szło i punkty leciały bardzo szybko. Potem siadasz sobie na krześle w przerwie, jest 0:3, przypominasz sobie, że grasz z liderką rankingu i droga do zwycięstwa wydaje się strasznie daleka. Takie przeświadczenie może zabić całą nadzieję w zawodniczce. Trzeci set wcale nie trwał długo, nie było zbyt wielu długich wymian. Element fizyczności nie był aż tak ważny, to sfera mentalna zadecydowała o sukcesie Igi - analizuje nasz rozmówca.

Narzekała na brak wsparcia

Niemeier jest o dwa lata starsza od naszej tenisistki. Mimo to dopiero teraz zaczyna wykorzystywać swój potencjał. Nie zawsze miała też wsparcie w Niemczech.

- Przez długi czas była w Niemczech niedoceniana. Jako juniorka radziła sobie nieźle, w rankingu juniorskim sklasyfikowana była koło 30. miejsca na świecie. Potem przez długi czas utrzymywała się w okolicach 300. miejsca w rankingu WTA. Niewiele się zmieniało, doszło sporo kontuzji. Gdy zaczynaliśmy pracę w kwietniu zeszłego roku, znajdowała się na 280. pozycji. Do US Open 2021 skoczyliśmy na 130. miejsce. Pamiętam, że w tamtym czasie zżymała się na to, że Niemiecka Federacja Tenisowa jej nie pomaga. Nie dostała dzikiej karty w Berlinie, gdzie musieliśmy grać eliminacje. Przeszła je, potem przegrała dopiero w trzecim secie z Belindą Bencić 5:7. Pamiętajmy, że Szwajcarka doszła w stolicy Niemiec do finału, a chwilę później wygrała igrzyska w Tokio - opowiada Dzudzewicz.

- Można było oczekiwać większego wsparcia od związku. Teraz to się zmienia. Jule zmieniła otoczenie. Przeprowadziła się do Regensburga, ma cały niemiecki zespół, trenerów bardzo szanowanych w Niemczech. Myślę, że już nie będzie problemu z pomocą od federacji. Moim zdaniem słusznie, bo wyniki pokazują, na co ją stać - ćwierćfinał Wimbledonu, a teraz czwarta runda US Open to nie przypadek. Dziewczyna ma ogromny potencjał, tylko pytanie, czy go wykorzysta - kończy jej były trener.

Iga Świątek zagra w nocy ze środy na czwartek (godzina 1:00) w ćwierćfinale US Open. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Transmisja w Eurosporcie.

Włosi ocenili Milka. Na nocie zaważyła jedna sytuacja