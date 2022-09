Absurdalna decyzja władz tenisa. Iga Świątek poszkodowana. "Czy to ma sens?"

Istnieje kilka podmiotów zarządzających światowym tenisiem i raz jeszcze przekonaliśmy się, że nie zawsze potrafią się dogadać. Od ponad miesiąca wiadomo, że finałowe reprezentacyjne rozgrywki Billie Jean King Cup (dawny Puchar Federacji) w kobiecym tenisie odbędą się w dniach 8-13 listopada w Glasgow. Za organizację imprezy odpowiada Międzynarodowa Federacja Tenisa. (ITF).

We wtorek Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) poinformowała, że coroczny Turniej Mistrzyń kończący sezon tym razem odbędzie się w Dallas w terminie 31 października - 7 listopada. Ta decyzja to gigantyczny problem dla tenisistek, które mają wystąpić w USA, a chwilę później reprezentować swój kraj w Glasgow. W tym gronie będzie m.in. Iga Świątek.

Zamieszanie w światowym tenisie

W finale Billie Jean King Cup zagrają Polki, Czeszki, Amerykanki, Brytyjki, Kazaszki, Hiszpanki, Belgijki, Słowaczki, Australijki, Włoszki, Kanadyjki i Szwajcarki. Na ten moment w Turnieju Mistrzyń wystąpią: Iga Świątek, Ons Jabeur, Daria Kasatkina, Jessica Pegula, Simona Halep, Coco Gauff, Maria Sakkari i Paula Badosa. To one tworzą top 8 rankingu WTA Race, na podstawie którego zawodniczki kwalifikują się do WTA Finals. Wśród nich Świątek ma już zapewniony występ w Dallas.

Rozgrywanie dwóch tak prestiżowych imprez dzień po dniu, na dwóch innych kontynentach, to kompletny absurd, który kompromituje władze światowego tenisa. Terminarz kobiecych rozgrywek nie jest z gumy, ale podmioty zarządzające dyscypliną są powołane do tego, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Lepsze rozwiązanie niż takie, które może wykluczyć ze zmagań reprezentacyjnych nie tylko Świątek, ale i Pegulę, Gauff i Badosę.

Kapitan ma powody do obaw

- Tylko jeden dzień przerwy między WTA Finals a Billie Jean King Cup. Czy to ma sens? Czy jest jakaś współpraca pomiędzy WTA i BJKC? - pytał na Twitterze Dawid Celt, kapitan tenisowej reprezentacji Polski w żeńskim tenisie.

Trudno się dziwić emocjom Celta. Sukces reprezentacji Polski w Glasgow w dużej mierze zależy od występu Igi Świątek. Bez liderki rankingu szanse Polek w Szkocji spadną dramatycznie. Obok niej powołane zostaną prawdopodobnie m.in. Magda Linette i Magdalena Fręch.

