Mecz, który wyłoni potencjalną rywalkę Igi Świątek. Kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream]

Iga Świątek swój mecz ćwierćfinałowy z Jessicą Pegulą (WTA 8) rozegra dopiero w nocy (8 września, o 1.00 polskiego czasu), ale już tego wieczoru dowie się, kto będzie jej przeciwniczką w przypadku kolejnego awansu. O wejście do półfinału na Arthur Ashe Stadium zmierzą się Czeszka Karolina Pliskova i Aryna Sabalenka z Białorusi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie wymagajmy od Igi Świątek, żeby za każdym razem była superpoważna i superskupiona"

Kto potencjalną rywalką Igi Świątek w półfinale US Open?

Obie panie rywalizowały ze sobą czterokrotnie. Dwa razy zwycięsko z tych starć wychodziła Sabalenka, a dwa razy Pliskova. Jednak to niżej rozstawiona Czeszka triumfowała w dwóch ostatnich pojedynkach, do których doszło przed rokiem.

Pliskova w poprzedniej rundzie wyeliminowała rodaczkę Sabalenki, utytułowaną Wiktorię Azarenkę po długim trzysetowym meczu. Wcześniej na jej drodze do ćwierćfinału US Open stawały Belinda Bencic (WTA 13), Marie Bouzkova (WTA 41), a w pierwszej rundzie bliska pokonania Czeszki była Magda Linette (WTA 73). Z kolei Sabalenka rozpoczęła turniej od pokonania kwalifikantki Catherine Harrison (WTA 89), po czym ograła Kaię Kanepi (WTA 34) i Clarę Burel (WTA 131). W 1/8 finału pomimo przegranej w pierwszej partii rozprawiła się z Amerykanką Danielle Collins (WTA 19).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zwyciężczyni tego starcia dołączy do grona półfinalistek tegorocznego US Open, w którym są już Francuska Caroline Garcia (WTA 17) i Tunezyjka Ons Jabeur (WTA 5). W walce o finał zagrają one między sobą.

US Open. Karolina Pliskova - Aryna Sabalenka. Gdzie obejrzeć? [Transmisja TV, stream online]

Mecz pomiędzy Pliskova a Sabalenką będzie można obejrzeć w środę 7 września o godz. 18.00 w Eurosporcie 1. Transmisja będzie dostępna również w internecie w serwisie Player.pl.