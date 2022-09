Niespodzianka na US Open. Kyrgios odpadł, ale znów się popisał. Cudowne zagranie [WIDEO]

Nick Kyrgios (23. ATP) znakomicie radził sobie w US Open. Bez większych problemów pokonał kolejno Thanasiego Kokkinakisa w trzech setach, Benjamina Bonziego - w czterech i Jeffrey'a Wolfa znów w trzech. Z kolei w 1/8 finału triumfował w starciu z liderem rankingu ATP, a zarazem obrońcą tytułu Daniiłem Miedwiediewem 7:6, 3:6, 6:3, 6:2. Spodziewano się, że równie dobrze 27-latek spisze się w ćwierćfinale, bowiem jego rywalem był niżej notowany Karen Chaczanow (31. ATP). Jednak na nowojorskich kortach doszło do niespodzianki.

Nick Kyrgios odpadł z US Open. Mimo przegranej pozostawił po sobie dobre wrażenie

Mecz był bardzo wyrównany. Świadczy o tym także czas trwania spotkania. Tenisiści spędzili na korcie trzy godziny i 41 minut, rozgrywając pięć setów. Mimo że rywalizacja była bardzo zacięta, to zawodnicy pozwalali sobie na niecodzienne zagrania. Jedno z nich zrobiło szczególne wrażenie na nowojorskiej publiczności.

Autorem był Nick Kyrgios. Australijczyk popisał się wyjątkowym tweenerem. Podczas jednej z akcji z niesamowitą lekkością odbił piłkę pomiędzy nogami, co znalazło uznanie w oczach widzów. Natychmiast na stadionie zapanowała wrzawa.

Niestety nowatorskie zagrania nie wystarczyły, by pokonać silniejszego Rosjanina. W pierwszej partii niewiele się działo. Zawodnicy pewnie wygrywali swoje podania. Do pierwszego i jedynego przełamania doszło w 12 gemie. Wówczas Chaczanow wykorzystał break pointa i wygrał seta 7:5.

Druga odsłona rywalizacji to niemal kalka poprzedniej partii. Ponownie doszło do jednego przełamania, tym razem na korzyści Kyrgiosa. Miało to miejsce w trzecim gemie. Następnie tenisiści wygrywali przy własnym serwisie i set zakończył się wygraną Australijczyka 6:4.

I kiedy wydawało się, że Kyrgios powoli odzyskuje kontrolę nad spotkaniem, to znów doszło do zwrotu akcji. Chaczanow grał bardzo pewnie. W 10 gemie miał nawet dwie piłki setowe do zakończenia tej partii. Australijczyk nie dawał za wygraną i wybronił je. Jednak tylko na chwilę, bowiem już w 12 gemie musiał uznać wyższość rywala. Rosjanin wygrał trzecią partię 7:5.

Czwarta odsłona rywalizacji była najbardziej wyrównana. Doszło do dwóch przełamań, zarówno na korzyść Kyrgiosa, jak i Chaczanowa. Do rozstrzygnięcia seta potrzebny był tie-break. W nim zdecydowanie silniejszy okazał się Australijczyk (7:3) i doprowadził do równowagi w setach 2:2.

O losach spotkania zadecydowała piąta partia. Kyrgios zaczął ją bardzo źle, już na samym początku tracąc własne podanie. Później Australijczyk miał kilka okazji na odrobienie strat i przełamanie rywala, ale żadnej nie wykorzystał. Chaczanow utrzymał różnicę jednego przełamania do końca i wygrał tego seta 6:4 i całe spotkanie 3:2.

To największy sukces Rosjanina na kortach nowojorskich. Wcześniej jego najlepszym osiągnięciem był udział w III rundzie turnieju. Miało to miejsce w 2020 roku. W półfinale Chaczanow zmierzy się z Casperem Ruudem (5. ATP).