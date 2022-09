Jest godzina meczu Igi Świątek o półfinał US Open. Zła wiadomość dla kibiców

Iga Świątek jak dotąd radzi sobie w US Open bardzo dobrze. Przy okazji stała się dopiero pierwszą w historii polską tenisistką, która dotarła do ćwierćfinału tego turnieju. Na tym jednak z pewnością nie chce kończyć i będzie się starać o awans do półfinału, a następnie do finału.

Od pierwszej rundy Polka wygrywała 6:3, 6:0 z Włoszką Jasmine Paolini, 6:3, 6:2 z Amerykanką Sloane Stephens, 6:3, 6:4 z Lauren Davis z USA, natomiast awans do ćwierćfinału zapewniła sobie dzięki wygranej 2:6, 6:4, 6:0 nad Niemką Jule Niemeier.

O awans do półfinału US Open Świątek zagra z obecnie ósmą tenisistką rankingu WTA Jessicą Pegulą. Amerykanka w drodze do tej rundy pokonywała 6:2, 6:2 Szwajcarkę Viktoriję Golubic, 6:4, 6:4 Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz, 6:2, 6:7, 6:0 Chinkę Yue Yuan, a także 6:3, 6:2 Czeszkę Petrę Kvitovą.

Wiadomo już, o której godzinie rozpocznie się ćwierćfinałowe starcie Igi Świątek z Jessicą Pegulą. Pojedynek na Arthur Ashe Stadium rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek nie wcześniej, niż o godzinie 1:00. To niezbyt dobra wiadomość dla polskich kibiców.