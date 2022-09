Fenomenalne zagranie Igi Świątek. Bezradna rywalka tylko biła brawo [WIDEO]

Iga Świątek zagra w kolejnej rundzie US Open. Zwycięstwo z Jule Niemeier było dla niej kolejnym kamieniem milowym w karierze, bo dzięki niemu wywalczyła awans do ćwierćfinału prestiżowego amerykańskiego turnieju. Dotychczas najbardziej udany był dla niej start w 2021 roku, gdy zaszła do IV rundy.

Spotkanie z Niemeier zaczęło się zupełnie nie po myśli Polki. Od samego początku przeciwniczka narzuciła trudne warunki, w których nasza tenisistka nie potrafiła się odnaleźć. W efekcie pierwszy set Niemka wygrał 6:2. Druga partia była dużo bardziej wyrównana, ale ostatecznie to Świątek mogła cieszyć się w wygranej 6:4, tym samym wyrównując stan meczu.

W trzecim secie liderka światowego rankingu wyszła już na prowadzenie 4:0 i walczyła o wygranie piątego z rzędu gema. Niemeier starała się przeciwstawić się, lecz Świątek popisywała się fenomenalnymi zagraniami, jak to na poniższym wideo. Świątek przy tej piłce pokazała główne atuty - szybkość, a także celność przy stosunkowo trudnych zagrań. Niemce nie pozostało nic innego, niż tylko bić brawo po takim uderzeniu. Ostatecznie długi piąty gem Polka również rozstrzygnęła na swoją korzyść. Niedługo później przełamała podanie rywalki, dzięki czemu wygrała decydujący set i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju rozgrywanego na kortach Flushing Meadows.

Świątek zagra w ćwierćfinale US Open. Rywalką Jessica Pegula

W poprzednich rundach Iga Świątek wygrywała kolejno z Włoszką Jasmine Paolini (6:3, 6:0), Amerykanką Sloane Stephens (6:3, 6:2) i inną przedstawicielką gospodarzy Lauren Davis (6:3, 6:4). Po ograniu Niemeier przyszedł czas na starcie w ćwierćfinale, gdzie 21-letnia tenisistka zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. W przypadku awansu do półfinału na Polkę będzie czekała Aryna Sabalenka lub Karolina Pliskova.

