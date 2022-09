Rosyjska tenisistka pokazuje prawdziwą twarz. "Mój kraj odebrał mi marzenie"

"Daria Kasatkina jest dziś jedną z najbarwniejszych postaci w świecie tenisa. Rosjanka nie boi się używać słowa "wojna", potępia inwazję na Ukrainę, otwarcie opowiada o swojej orientacji i finansach w tenisie, a trzy lata temu chciała rzucić sport. - Mam takie myśli, że nie będę mogła wrócić do Rosji - przyznaje Kasatkina, której aż chce się kibicować" – tak na Sport.pl pisał o niej Dominik Senkowski.

- Od 24 lutego nie było dnia, żebym nie czytała wiadomości na temat wojny albo nie myślała o niej. Mimo że nie mam żadnych powiązań, nie zostałam w żaden sposób nią dotknięta. Wimbledon? To bzdura, nic znaczącego, jeśli spojrzysz na to szerzej. Nawet jeśli myślę o tym za dużo, to co dopiero ludzie, którzy mają krewnych w Ukrainie. Nie potrafię sobie wyobrazić, przez co przechodzą, to absolutny koszmar – mówiła Rosjanka w rozmowie z jednym z blogerów. Później dodała, że radzi młodym adeptom tenisa w Rosji zmienić obywatelstwo.

O Kasatkinie znowu piszą rosyjskie media, a to dlatego, że ta udzieliła wywiadu na rosyjskim kanale "Uwaga, Sobczak" na YouTubie. Kasatkina stwierdziła, że być może już nigdy nie zagra pod rosyjską flagą, tylko będzie występować jako zawodniczka neutralna. Za taki stan rzeczy winą obarczyła władze swojego kraju.

- Myślę, że w trakcie mojej kariery zawodowej nie będę już grała pod rosyjską flagą, bo nam jej po prostu nie zwrócą. To smutne. Smutne, bo mój własny kraj odebrał mi marzenie, które poruszyło mnie, gdy byłam bardzo młoda. Nie zrobiłam nic złego, aby zostało mi ono odebrane. Na przykład Roland Garros jest jedynym turniejem wielkoszlemowym, w którym po wygranej stoisz z pucharem, a następnie podnoszą flagę twojego kraju i grają hymn. To jedyny turniej w tenisie, poza igrzyskami olimpijskimi, gdzie istnieje taka tradycja. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i moim marzeniem było stanąć z pucharem Rolanda Garrosa i patrzeć, jak flaga mojego kraju podnosi się. Jak poszłam do szkoły, uczyłam się hymnu Federacji Rosyjskiej, którego nigdy nie będę mogła zaśpiewać. Dlatego nie mogę nazywać siebie nie-patriotą, bo kocham swój kraj, nauczyłam się hymnu mojego kraju. Moim głównym celem, kiedy byłam mała, było stać z pucharem i patrzeć, jak flaga mojego kraju podnosi się i śpiewać hymn narodowy. To marzenie zostało mi odebrane. Nigdy więcej nie będę mogła go spełnić – żaliła się Kasatkina.

Rosjanka w tym roku wygrała już dwa tytuły na światowych kortach. Była najlepsza w Granby i San Jose. Jest trzecią najlepszą tenisistką w tym roku za Ons Jabeur i Igą Świątek. W tegorocznym Rolandzie Garrosie doszła do półfinału, ale tam przegrała ze Świątek. US Open przyniosło jej duże rozczarowanie, bo przegrała już w I rundzie z Brytyjką Harriet Dart (88. WTA).

