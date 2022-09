Sprawił wielką sensację w US Open. "Jestem tylko synem imigrantów"

Starcie Tiafoe z Nadalem od początku stało na bardzo wysokim poziomie i było wyrównane. Ostatecznie po ponad 3,5-godzinnym boju lepszy okazał się tenisista ze Stanów Zjednoczonych, który sprawił potężną sensację na nowojorskich kortach. Mało kto spodziewał się, że Amerykanin wyeliminuje jednego z pretendentów do prowadzenia w nowym rankingu ATP.

Frances Tiafoe pokonał Rafaela Nadala. "Jestem synem imigrantów. Moja mama pracuje na dwa etaty"

Amerykanin, którego rodzice pochodzą z Sierra Leone, po spotkaniu nie krył wzruszenia po swoim sukcesie i wyrzuceniu z turnieju Rafaela Nadala. Na konferencji prasowej sporo czasu poświęcił swojej rodzinie, która wspiera go z trybun podczas US Open. - Jestem tylko synem imigrantów, oboje rodzice dorastali w Sierra Leone. Przyjechali do Stanów na początku lat 90. lub pod koniec lat 80., mniej więcej wtedy. Spotkali się tutaj, mieli mnie i mojego brata bliźniaka - mówił wzruszony tenisista.

Carlos Alcaraz cieszył się jak dziecko. Sensacja na US Open była blisko

- Chodzi mi o to, że bycie w tenisie w pewnym sensie sprawiło, że wydostaliśmy się z naszej dzielnicy. Mój tata w pewnym sensie mógł nas obserwować, dzięki pracy w centrum tenisowym - dodał 24-latek i zaznaczył: - Mój tata, będąc pracownikiem utrzymania ruchu, pomógł zbudować klub. Moja mama jest pielęgniarką, pracuje na dwa etaty, pracuje w nadgodzinach przez całe noce.

Kiedy dorastał, oglądał i podziwiał siostry Williams. Dziś sprawił sensację i ograł Nadala

Tiafoe wspomniał również okres swojego dzieciństwa. Jego idolkami były wówczas Venus i Serena Williams. - W czasie kiedy byłem bardzo młody, oglądałem Serenę i Venus grające finały Wielkich Szlemów. Pomyślałem, jak fajnie byłoby grać w Wimbledonie, grać na korcie Artura Asha i tym podobnych.

- Miałem wielką pasję do gry. Bardzo chciałem to zrobić. Nie tylko dla mnie, ale głównie dla nich. Widzieli, jak pokonuję Rafę Nadala. Nie mogę sobie wyobrazić, co działo się w ich głowach. Myślę, że zapamiętają dzisiejszy dzień do końca życia - zakończył ćwierćfinalista US Open.