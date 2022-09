Carlos Alcaraz cieszył się jak dziecko. Sensacja na US Open była blisko

Carlos Alcaraz (4. ATP) radzi sobie znakomicie podczas US Open. Hiszpan bez większych problemów pokonał kolejno Sebastiana Baeza, Federico Corię i Jensona Brooksby'ego. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czekało go w 1/8 finału. Ostatecznie po pięciosetowym boju pokonał Marina Cilicia (17. ATP), choć Serb był bliski sprawienia sensacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy w ćwierćfinale MŚ. Muszą wyrzucić z turnieju faworytów. "Mecz do zapamiętania na lata"

Carlos Alcaraz w ćwierćfinale. Hiszpan był bliski podzielenia losu Rafaela Nadala

Mecz nie zaczął się najlepiej dla Alcaraza. Już w drugim gemie doszło do przełamania na korzyść serbskiego tenisisty. Jednak Hiszpan nie był dłużny rywalowi i kilka minut później doprowadził do przełamania powtórnego. Następnie przejął kontrolę nad przebiegiem rywalizacji. W piątym gemie ponownie wygrał przy serwisie Cilicia. Zbudowanej przewagi nie oddał już do samego końca i wygrał pierwszą partię 6:4.

W drugim secie doszło do zwrotu akcji. Choć to Hiszpan zaczął go lepiej, przełamując rywala w pierwszym gemie, to już chwilę później przegrał przy własnym podaniu. Serb popełniał zdecydowanie mniej błędów. Na grę przeciwnika odpowiedzi nie potrafił znaleźć Alcaraz i w czwartym gemie ponownie został przełamany. Następnie tenisiści wygrywali przy własnych serwisach i set zakończył się zwycięstwem Serba 6:3.

Iga Świątek usłyszała pytanie i od razu się uśmiechnęła. "To całkiem zabawne"

Trzecia partia była bardzo wyrównana. Do pierwszego i jedynego przełamania doszło dopiero w dziesiątym gemie. Choć Cilić obronił dwie piłki setowe, to przy trzeciej próbie musiał uznać wyższość młodszego rywala. Ostatecznie ta odsłona rywalizacji zakończyła się wynikiem 6:4 dla Hiszpana.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I kiedy wydawało się, że Alcaraz jest na najlepszej drodze do triumfu, ponownie doszło do zwrotu akcji. Czwarty set był niemal kalką poprzedniej partii. Każdy z tenisistów wygrywał przy własnym serwisie. Do jedynego, a zarazem decydującego przełamania doszło w dziewiątym gemie. Wówczas silniejszy okazał się Serb. Następnie Cilić utrzymał podanie i wygrał tego seta 6:4, doprowadzając do wyrównania stanu rywalizacji (2:2).

"Czarny koń" US Open gra dalej. Jest już w ćwierćfinale

O losach spotkania zadecydowała piąta partia. W niej blisko sprawienia sensacji był serbski zawodnik. Cilić przełamał Hiszpana już w pierwszym gemie. Jednak Alcaraz nie był mu dłużny i już w kolejnym gemie zrewanżował się rywalowi. Do następnego przełamania doszło w czwartym gemie. Ponownie to 19-latek był górą. Później każdy z tenisistów utrzymał własne podanie i set zakończył się wynikiem 6:3 dla Hiszpana, a cały mecz 3:2. Po ostatniej piłce Hiszpan cieszył się jak dziecko. Wymachiwał rękami, podbiegł do fanów i stroił miny prosto do kamery. Alcaraz po raz pierwszy w swojej karierze awansował do ćwierćfinału US Open, a jego kolejnym rywalem będzie Jannick Sinner (13. ATP).