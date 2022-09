Wpadka trenera Igi Świątek. Nie wytrzymał. A Eurosport przeprasza "za usterki"

Chociaż Jule Niemeier to dopiero 108. zawodniczka światowego rankingu, przed meczem mogliśmy spodziewać się bardzo trudnego spotkania dla Igi Świątek. 23-letnia Niemka swojej klasy dowiodła we wcześniejszych trzech rundach, w których eliminowała kolejno Sofię Kenin, Juliję Putincewą oraz Qinwen Zheng.

Iga Świątek usłyszała pytanie i od razu się uśmiechnęła. "To całkiem zabawne"

Pierwszy set potwierdził nasze obawy. Już w pierwszym gemie Niemeier przełamała Świątek i ustawiła sobie otwierającą partię. Niemka grała bardzo mocno i popełniała bardzo mało błędów. Polka nie tylko nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na fizyczną grę rywalki, ale sama popełniała też dużo prostych błędów. Pierwszą partię przegrała 2:6. Na początku drugiej nie było lepiej. Pierwsze dwa gemy były długie, a w kolejnym przeciwniczka Igi ją przełamała. Polka szybko wróciła jednak do lepszej gry i wyszła na prowadzenie 4:2.

Ale zarówno Polka, jak i jej sztab, byli mocno poddenerwowani. Przekonać się mogli o tym kibice podczas drugiego seta. Świątek szykowała się do serwisu i miała kłopoty, bo Niemka była blisko przełamania. Nagle widzowie usłyszeli głos Tomasza Wiktorowskiego, trenera Świątek. – Spóźniona jest, k….a, do każdego uderzenia – powiedział. Było to słychać na antenie, bo natychmiast zareagowali na to komentatorzy. – No, panie Tomku… Przepraszamy za usterki. Spokojnie – powiedział jeden z komentatorów. Zaraz potem dziennikarze przyznali jednak Wiktorowskiemu rację.

Świątek dała się przełamać w tym gemie, ale całego seta wygrała 6:4. W trzeciej partii nie pozostawiła już jednak złudzeń rywalce i pokonała ją do zera, awansując do ćwierćfinału.

Awans Świątek to nie tylko jej najlepszy wynik, ale też najlepszy występ naszej singlistki lub singlisty na US Open od 42 lat! Tak długo nie mieliśmy żadnego tenisisty lub tenisistki z Polski w najlepszej ósemce tego wielkoszlemowego turnieju. Ostatni raz tak daleko w 1980 roku zaszedł Wojciech Fibak.

Ćwierćfinałową rywalką Świątek będzie reprezentantka gospodarzy - Jessica Pegula. Mecz odbędzie się w środę, godzina jego rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.