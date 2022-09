Poznaliśmy potencjalną rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale US Open

Jessica Pegula ma za sobą udane ostatnie dni na nowojorskich kortach. Amerykanka wygrała kolejno z Victoriją Golubić (89. WTA), Alaksandrą Sasnowicz (32. WTA) oraz Yue Yuan (142. WTA), a teraz awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Petrą Kvitovą.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Jessica Pegula ograła Kvitovą i zagra w ćwierćfinale. Potrzebowała niewiele ponad godzinę

Starcie Peguli z Kvitovą rozpoczęło się od przegranych serwisów jednej i drugiej zawodniczki i trzeba powiedzieć, że było dość wyrównane. Do pewnego momentu. Przy stanie 3:3 na wyższy poziom wskoczyła Amerykanka i do końca seta nie pozwoliła już Czeszce na wygranie nawet gema. Set zakończył się wygraną Peguli 6:3 i trwał 39 minut. Od połowy seta przewaga tenisistki gospodarzy była wyraźna.

Niemcy zapowiadają mecz ze Świątek. I wierzą. "Jest naprawdę nieustraszona"

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia Petry Kvitovej. Czeszka wygrała dwa pierwsze gemy i wydawało się, że wróciła do meczu. Pegula zaczęła jednak odrabiać i wygrała sześć kolejnych gemów z rzędu. Kvitova przegrała trzy własne serwisy i zasłużenie w całym spotkaniu okazała się gorsza od tenisistki ze Stanów Zjednoczonych. Dla Peguli wygrana oznacza awans do ćwierćfinału US Open, który odbędzie się w środę 7 września. Rywalką Amerykanki będzie zwyciężczyni meczu Iga Świątek - Jula Niemeier.

Azarenka uderza w świat tenisa po wyznaniu wykorzystywanej tenisistki. "Manipulacja"

"Jessica Pegula będzie rywalką Igi Świątek lub Jule Niemeier w ćwierćfinale US Open. Amerykanka pokonała Petrę Kvitovą 6:3, 6:2. W drugim secie Czeszka prowadziła 2:0, ale przegrała sześć gemów z rzędu" - napisał na Twitterze użytkownik Z kortu - informacje tenisowe.