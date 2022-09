Niemcy piszą o Świątek. Wietrzą sensację. "Nie wie, czego się spodziewać"

Iga Świątek (1. WTA) na razie bez problemów radzi sobie w US Open. Do IV rundy awansowała bez straty seta i wyrównała swój najlepszy wynik w tym turnieju. W tej fazie była również przed rokiem.

Iga Świątek zagra z Jule Niemeier. Niemcy nie tracą nadziei

Teraz liderkę światowego rankingu czeka pojedynek z inną zawodniczką, która do IV rundy awansowała też bez straty seta. Będzie to Jule Niemeier (108. WTA). Niemka dotychczas pokonała Amerykankę Sofię Kenin (327. WTA) 7:6, 6:4, Julię Putincewę (Kazachstan, 38. WTA) 6:4, 6:3 oraz Chinkę Qinwen Zheng (39. WTA).

Niemieckie media zapowiadają mecz Niemeier z Igą Świątek. Dziennik "Die Welt" uważa, że Polka może nie wiedzieć, co zagra niemiecka tenisistka.

"Liderka rankingu WTA czeka na niemiecką tenisistkę i nie wie, czego się spodziewać" - pisze "Die Welt" i przywołuje słowa Polki. - Szczerze niewiele o niej wiem - powiedziała Świątek. Polka podkreśla jednak, że Niemeier ma "bardzo dobry serwis" i jest "naprawdę utalentowana".

A Niemeier? Jest pewna siebie przed pojedynkiem.- Fakt, że mogę tu grać przeciwko najlepszym na świecie, jest punktem kulminacyjnym - mówi i dodaje: - Naprawdę lubię grać na dużej scenie i przeciwko wielkim nazwiskom. Mnie to nie onieśmiela.

"Sport.de" zaznacza, że Niemeier nie stoi na straconej pozycji.

- 23-latka z Dortmundu spodziewa się naprawdę ważnego meczu podczas US Open. Zmierzy się z Igą Świątek, numerem jeden na świecie. Niemeier zdecydowanie nie chce ukrywać się w świetle reflektorów - piszą dziennikarze. Cytują również słowa niemieckiej tenisistki. - Mam zespół, który bardzo dobrze się do tego przystosuje. Oni bardzo dobrze znają Igę - mówi Niemeier. Niemcy zwracają również uwagę, że Świątek nie jest niepokonana na twardym korcie, co pokazały turnieje przygotowawcze w Toronto i Cincinnati.

Tymczasem Barbara Rittner, trenerka reprezentacji Niemiec, zapowiada mecz Świątek- Niemeier jako pojedynek przeciwieństw tenisowych. Jedna z najlepiej serwujących zawodniczek spotyka się z jedną z najlepiej returnujących. To sprawia, że mecz będzie niesamowicie ekscytujący.

- Jule nie ma nic do stracenia, ale nie może grać zbyt ryzykownie. Ona jest naprawdę nieustraszona, dominuje swoim mocnym serwisem i jest bardzo odważna w graniu potężnym forhendem - uważa Rittner.

Kluczowe pytanie brzmi, jak dobrze Świątek potrafi "odczytać i rozbroić" zagrywkę dynamicznej tenisistki z Dortmundu - zastanawiają się dziennikarze sueddeutsche.de.

- Świątek jest w szczytowej formie. Do tej pory nie pokazała żadnych słabości. Oczywiście będzie to trudna rywalka dla Jule - kończy Rittner.

Mecz Świątek - Niemeier rozpocznie się w poniedziałek o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.