Absurdalne zagranie Kyrgiosa w US Open. "Najgłupszy". Myślał, że tak można [WIDEO]

Nick Kyrgios (25. ATP) po raz kolejny zadziwił tenisowy świat. Australijczyk w wygranym meczu z liderem światowego rankingu Daniiłem Miedwiediewem zrobił kuriozalną akcję, zupełnie niespotykaną na kortach tenisowych. Kyrgios w drugim gemie trzeciego seta przy serwisie rywala i stanie 30:30, w akcji przy siatce przebił piłkę forhendem, Miedwiediew odbił piłkę do góry, ale wiadomo było, że spadnie ta na aut po stronie Rosjanina. Wtedy niespodziewanie Kyrgios wbiegł na drugą stronę kortu i z uśmiechem na ustach uderzył piłkę tak, że spadła w obręb kortu. W efekcie stracił punkt. Zamiast szansy na przełamanie, Rosjanin miał piłkę na wygranie gema.

Miedwiediew wyrzucony z US Open. Traci "jedynkę". Kuriozalna akcja Kyrgiosa

Takie zagranie Kyrgiosa i strata punktu spotkała się oczywiście z falą krytyki pod jego adresem.

- Kyrgios właśnie znalazł najgłupszy sposób na stratę punktu, jaki kiedykolwiek widziałem. Boże - napisał na Twitterze Ben Rothenberg, znany dziennikarz specjalizujący się w tenisie.

- To musi być jedna z najgorszych decyzji w karierze Kyrgios, a to wiele mówi. Od gwarantowanego przełamania do punktu na gema tylko dlatego, że zdecydował się przekroczyć siatkę i uderzyć, zamiast pozwolić, by piłka Miedwiediewa spadła po stronie rywala. Śmieszny - dodał inny dziennikarz Gaspar Ribeiro Lanca.

- Czegoś takiego w tenisie jeszcze nie widziałem. Tak przegrać punkt jak Kyrgios? Nieprawdopodobne - napisał na Twitterze "Z kortu - informacje tenisowe".

Co ciekawe, Kyrgios myślał, że może w ten sposób zagrać i że to on będzie cieszył się ze zdobycia punktu.

"Szczerze myślałem, że to legalne" - cytował tenisistę Jose Morgado, dziennikarz portugalskiego "Record".

W ćwierćfinale rywalem Kyrgiosa będzie Rosjanin Karen Chaczanow (31. ATP), który 1/8 wyeliminował Pablo Carreno-Bustę 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.