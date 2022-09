Iga Świątek wywołała burzę. "Kolejna gwiazda WTA bez klasy"

Iga Świątek (1. WTA) zmierzyła się z Lauren Davis (105. WTA) w trzeciej rundzie US Open. Amerykanka postawiła twarde warunki, ale ostatecznie przegrała to starcie 3:6, 4:6. W drugim secie uwagę kibiców zwróciło zachowanie Polki.

Fani krytykują zachowanie Świątek. "Nie może tak postępować"

W pewnym momencie obie tenisistki podbiegły do siatki. Davis zabierała się do uderzenia, gdy Świątek zaczęła machać rękami i uniosła rakietę do góry, aby zdekoncentrować Amerykankę. Polka zrobiła "pajacyka", ale nie wybiła rywalki z rytmu. Jej zachowanie zostało mocno skrytykowane w sieci.

Dziennikarze portalu Sportskeeda zebrali komentarze kibiców. Fani nie pozostawili na Świątek suchej nitki. "Czy to, co robi tu Iga Świątek, jest dozwolone w tenisie? To niesportowe zachowanie. Dawni gracze numer jeden, tacy jak Steffi Graf, Lindsay Davenport, Monica Seles nie zrobiłyby czegoś takiego. Żenujące", "Kocham Igę, ale to mi się nie podoba. Nie może tak postępować", "Zawsze śmieję się z tych tanich taktyk Igi, ale tak naprawdę to jeden z powodów, dla których nie jestem jej prawdziwym fanem", "Kolejna gwiazda WTA bez klasy" - piszą rozgoryczeni fani.

Zachowanie Świątek oceniła także międzynarodowa sędzia tenisa Gabriela Załoga. - Myślę, że można by to było uznać za przeszkodę w grze. Jeśli miałabym odpowiedzieć "czarno na białym", to powiedziałabym, że takie zachowanie jest niedopuszczalne, bo to ewidentne przeszkadzanie zawodnikowi. Myślę, że gdyby Lauren Davis spudłowała w tamtej sytuacji, to byłyby podstawy do zastosowania tego przepisu. W dodatku jest to celowe przeszkadzanie w grze, co oznacza, że za to traci się punkt. - powiedziała Załoga w rozmowie ze Sport.pl.

W kolejnej rundzie US Open Świątek zmierzy się z Jule Niemeier (108. WTA). Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek o godzinie 20:00.

