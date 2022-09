Serena Williams zarobiła krocie. Dziewięciocyfrowa kwota

Serena Williams już od dawna nosiła się z zakończeniem kariery. Stało się to faktem podczas tegorocznego US Open. Amerykanka powiedziała "pas" po odpadnięciu z wielkoszlemowej rywalizacji we własnym kraju.

Serena Williams kończy karierę. 23 wygrane Wielkie Szlemy i fortuna na koncie

Podczas wieloletniej kariery Serena Williams zbudowała sobie status tenisowej legendy. 41-latka wygrała łącznie 73 turnieje singlowe turnieje WTA, w tym aż 23 Wielkie Szlemy. Ponadto przez wiele lat liderowała na światowych listach. Sukcesy na korcie przełożyły się też na zarobione pieniądze. Kwota, jaką zarobiła podczas swojej kariery jest imponująca.

W zestawieniu finansowym przygotowanym przez WTA Serena Williams jest niekwestionowaną liderką. Łącznie w latach 1995-2022 zarobiła blisko 95 milionów dolarów. Co ciekawe, druga w zestawieniu jest...Venus Williams. Starsza z sióstr zarobiła jednak o ponad połowę mniej niż Serena - na jej konto wpłynęły ponad 42 miliony dolarów. Fortuna zarobiona przez 41-letnią Serenę Williams robi więc ogromne wrażenie. Trzecią najlepiej zarabiającą zawodniczką jest z kolei Simona Halep (7. WTA) - 40 milionów. W czołowej dziesiątce zestawienia znalazło się także miejsce dla Agnieszki Radwańskiej. Polka zarobiła nieco ponad 27 milionów dolarów.

TOP 10 najlepiej zarabiających tenisistek według WTA:

Serena Williams - 94,606,355 $ Venus Williams - 42,300,720 $ Simona Halep - 40,107,097 $ Maria Szarapowa - 38,777,962 $ Karolina Woźniacki - 35,233,415 $ Victoria Azarenka - 34,455,818 $ Petra Kvitova - 34,206,006 $ Angelique Kerber - 31,886,468 $ Agnieszka Radwańska - 27,683,807 $ Svetlana Kuznetsova - 25,816,890 $

Warto też podkreślić, że według "Forbesa" Serena Williams zarobiła łącznie w karierze ponad 260 milionów dolarów - na co wpływ miały reklamy, kontrakty sponsorskie itp. Tym samym Amerykanka jest jedną z bogatszych sportsmenek na świecie.

Iga Świątek też z niezłymi pieniędzmi. Polka zarobiła już ponad 11 milionów

W czołowej pięćdziesiątce zestawienia finansowego znalazło się także miejsce dla Igi Świątek (1. WTA). Polka do końca sierpnia zarobiła łącznie ponad 11 milionów dolarów i zajmuje 49. miejsce w klasyfikacji najlepiej zarabiających zawodniczek. W najbliższym czasie kwota z pewnością się powiększy - obecna liderka światowych list dotarła już do 1/8 finału US Open i kolejne pieniądze wpłyną na jej konto po zakończeniu rywalizacji.