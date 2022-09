Jest nagranie z treningu Świątek. Skradła serca kibiców. "Ja kocham ciebie" [WIDEO]

Iga Świątek (WTA 1.) rozkręca się z meczu na mecz w wielkoszlemowym US Open. Liderka rankingu tenisistek jest już w 1/8 finału. Do tej pory wyeliminowała kolejno Włoszkę Jasmine Paolini (56. WTA), Amerykankę Sloane Stephens (51. WTA) i kolejną reprezentantkę gospodarzy, Lauren Davies (105. WTA). Jej następną rywalką na drodze do końcowego sukcesu będzie natomiast Niemka Jule Niemeier (WTA 108.).

Nim jednak Iga Świątek ponownie wyjdzie na kort, zdołała kolejny raz podbić serca fanów. Wszystko za sprawą nagrania, które pojawiło się w sieci. Widzimy na nim trening naszej mistrzyni na nowojorskich kortach. Najważniejsze przychodzi jednak na koniec, gdy 21-latka kończy zajęcia i zwraca się do zgromadzonych na trybunie fanów.

Fani biją brawo Świątek i krzyczą entuzjastycznie w jej kierunku. Liderka rankingu WTA nie pozostaje obojętna i po chwili chwyta w dłoń kilka piłek oraz rakietę, zwraca się do trybuny, na której siedzą fani i z uśmiechem zaczyna posyłać kolejne piłki do szalejących już wręcz kibiców. Podania te są oczywiście wymierzone i delikatne, by nie zrobić nikomu krzywdy. Na końcu można wyraźnie usłyszeć głos jednego z fanów, który krzyczy do Igi: "Ja kocham ciebie!". Całą sytuację można zobaczyć na wideo poniżej.

Iga Świątek kolejny mecz w US Open rozegra w poniedziałek 5 września. Jej mecz z Jule Niemeier zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

