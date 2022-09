Iga Świątek reaguje na gigantyczny skandal. "Ciężko myśleć, jak musi się czuć"

Iga Świątek (1. WTA) jest jedną z głównych faworytek tegorocznego US Open. Jak na razie Polka radzi sobie znakomicie na amerykańskich kortach. W pierwszej rudzie 21-latka nie dała szans Włoszce Jasmine Paolini (56. WTA) i triumfowała 6:3, 6:0. Bez większych problemów rozprawiła się także z kolejną rywalką - Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2. O wiele więcej kłopotów miała w trzeciej rundzie. Świątek ostatecznie triumfowała 6:3, 6:4 z Lauren Davies (105. WTA), ale nie była to dla niej łatwa przeprawa, o czym pisał w swoim tekście Dominik Senkowski.

Świątek: Ciężko mi nawet myśleć o tym, jak musi się czuć

Iga Świątek po zakończeniu spotkania została zapytana o sytuację Fiony Ferro, która oskarżyła swojego byłego trenera Pierre'a Bouteyre'a o gwałt i napaść na tle seksualnym. - Szczerze, nigdy nie miałam takiej sytuacji. Ciężko mi nawet pomyśleć o tym, jak musi się czuć - przyznała Świątek. - To nie jest coś, co zawsze widać. Naprawdę przykro mi, że to przytrafiło się Fionie. Moje doświadczenie nie jest takie, żebym mogła naprawdę dużo o tym mówić. Nie wiedziałabym, jak to jest. Mam nadzieję, że jeśli coś takiego się wydarzy, to będziemy bezpieczni i WTA zajmie się tym właściwie - przyznała Polka.

Świątek tłumaczy problemy na korcie. Była wybita z rytmu

25-letnia Fiona Ferro oskarżyła swojego byłego trenera, Pierre'a Bouteyre, o gwałt i napaść na tle seksualnym. Mężczyzna miał dopuścić się przestępstwa po raz pierwszy, gdy tenisistka miała zaledwie 15 lat. Do zdarzeń miało dochodzić w latach 2012-2015, gdy Francuzka trenowała pod okiem szkoleniowca w Saint-Raphael.

Po rozmowie z rodzicami Ferro 22 lutego zdecydowała się złożyć skargę przeciwko swojemu byłemu trenerowi. Po kilku miesiącach śledztwa 18 sierpnia nastąpiła konfrontacja zawodniczki z byłym opiekunem. 51-letni Bouteyre został postawiony w stan oskarżenia, otrzymał nadzór sądowy, zakaz szkolenia nieletnich i kontaktu z Fioną Ferro. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.