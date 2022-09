Legendarna tenisistka w wielkim stylu wyrzuca z US Open zawodniczkę nr 9. 22 punkty w tie-breaku

Powoli wchodzimy w decydującą fazę US Open. Turniej rozgrywany na nowojorskich kortach obfituje w niespodzianki, zwłaszcza w żeńskim turnieju. Już w pierwszym sobotnim meczu odpadła kolejna zawodniczka z TOP 10 rankingu WTA - Gabrine Muguruza. Tym razem trudno mówić o niespodziance, bo Hiszpanka została wyeliminowana przez doświadczoną Petrę Kvitovą.

Petra Kvitova w coraz lepszej formie. Czeszka stoczyła wielki bój z Muguruzą

Hitowe spotkanie jak na poziom III rundy spełniło oczekiwania. Lepiej zaczęła rozstawiona z nr 9 w US Open Muguruza, która pierwszego seta wygrała 7:5. Drugi set nie obfitował w emocje. Kvitova wygrała go 6:3, a w dziewięciu rozegranych gemach było zaledwie jedno przełamanie.

Czeszka szukała przewagi nad Hiszpanką w serwisie. Ale była to obosieczna broń. Kvitova miała w tym meczu 13 asów serwisowych, ale przy tym aż 12 podwójnych błędów przy czterech asach Muguruzy i trzech podwójnych błędach. Kvitova przekonała się o tym trzecim secie przy wyniku 6:5 dla rywalki. Kvitova na przemian serwowała fantastycznie, by chwile później dwa razy z rzędu serwować w siatkę. Muguruza miała w tym gemie dwie piłki meczowe, ale Kvitova doprowadziła do remisu 6:6. Super tie-break również był bardzo wyrównany i zakończył się dopiero wynikiem 12-10 (gra się do 10 lub do dwóch przewagi) dla Kvitovej.

Odpadnięcie Muguruzy to pozornie dobra informacja dla Świątek. Z drabinki Polki odpadła kolejna zawodniczka z czołowej 10 rankingu WTA. Polka mogła trafić na nią już w ćwierćfinale. W drabince Polki z czołowej dziesiątki pozostały jedynie Aryna Sabalenka (6. WTA) oraz Jessica Pegula (8. WTA). Sporą wątpliwością jest to, czy miejsce w rankingu WTA jest wymierną oceną poziomu tenisistki.

W turnieju pozostaje Petra Kvitova, która w rankingu WTA zajmuje 21. miejsce. Dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu wydaje się być w coraz lepszej formie. Sobotni triumf ma dla niej szczególne znacznie, gdyż jest to jej pierwsza IV runda turnieju wielkoszlemowego od dwóch lata i US Open w 2020 roku. A mowa o zawodniczce, która wygrała łącznie 29 turniejów rangi WTA. Czeszka w kolejnej rundzie zagra z Pegulą, a dalej może trafić na Igę Świątek.