Iga Świątek walczy o czwartą rundę US Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Forma Igi Świątek (1. WTA) podczas wielkoszlemowego US Open z pewnością cieszy polskich kibiców. Polka w pierwszej rundzie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini (56. WTA), by w drugiej odprawić mistrzynię z 2017 roku, Amerykankę Sloane Stephens (51. WTA). Liderka światowego rankingu do III rundy awansowała bez straty seta.

Iga Świątek - Lauren Davis w III rundzie US Open. Polka walczy o wyrównanie najlepszego wyniku

Świątek w Stanach Zjednoczonych prezentuje się z bardzo dobrej strony, a jej gra przypomina tę z początku sezonu. W III rundzie ostatniej imprezy wielkoszlemowej w roku rywalką polskiej tenisistki będzie Lauren Davis (105. WTA). Amerykanka w poprzedniej fazie pokonała 0:6, 6:4, 7:6 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (28. WTA) i osiągnęła najlepszy wynik w karierze na kortach US Open. Wcześniej czterokrotnie docierała do II rundy. O wyrównanie najlepszego rezultatu powalczy z kolei Świątek, która w poprzednim sezonie dotarła na Flushing Meadows do IV rundy.

Iga Świątek zabrała głos ws. napięcia między zawodnikami z Rosji i Ukrainy

Będzie to pierwsze spotkanie obu tenisistek. Także Davis przed startem US Open nie prezentowała się z najlepszej strony. Amerykanka odpadła w pierwszych rundach turniejów w Cleveland i Cincinnati, a w Toronto wygrała tylko jedno spotkanie. Ostatni dobry wynik osiągnęła w lipcu na mączce w Gstaad, gdzie dotarła do półfinału. Pokonanie liderki światowego rankingu byłoby dla Davis wielkim osiągnięciem. Pozwoliłoby to jej również po raz pierwszy w karierze awansować do IV rundy turnieju wielkoszlemowego.

Iga Świątek pożegnała Serenę Williams. Nic dodać, nic ująć

Iga Świątek - Lauren Davis w III rundzie US Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Iga Świątek i Lauren Davis zmierzą się o awans do IV rundy US Open w nocy z soboty na niedzielę o 1:00 czasu polskiego na korcie Louisa Armstronga. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1, Eurosportu 2 i w serwisie player.pl. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, która odbędzie się na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.