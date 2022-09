Federer nie może się pogodzić z decyzją Sereny. "Proszę"

23 Williams i 20 Federer - tyle turniejów wielkoszlemowych wygrali dwie legendy tenisa. Szwajcar od czternastu miesięcy nie pojawił się na korcie, ale jeszcze zakończenia kariery nie ogłosił. Tymczasem Amerykanka w piątkowy wieczór zagrała po raz ostatni. Przegrała w III rundzie US Open z Australijką Ajlą Tomljanović (46. WTA) 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Po zakończeniu meczu Serena Williams płakała ze wzruszenia, a publiczność pożegnała ją owacją na stojąco. Wielu fanów jest smutnych z powodu jej zakończenia kariery.

Jednym z nich jest Roger Federer. Pogratulował on Serenie Williams niesamowitej kariery i dodał, że to, czego dokonała, było ponad niewiarygodne.

- Hej Serena, tu Roger. Chciałem ci pogratulować niesamowitej kariery. Wiesz, co osiągnęłaś. Wiem, co zrobiłaś i to jest po prostu niewiarygodne. Prawdopodobnie z mieszanymi uczuciami opuszczasz ten wspaniały sport, który dał ci wszystko i jeszcze więcej. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego dla twoich fanów, którzy na pewno będą za tobą bardzo tęsknić, a ja jestem jednym z nich – powiedział Federer dla strony ATP.

W dodatku Szwajcar poprosił Amerykankę, by wróciła do tenisa.

- Myślę, że przyszłość będzie dla ciebie wspaniała. Proszę, wróć do społeczności tenisowej. Zawsze przywitamy Cię z otwartymi ramionami i zawsze będziemy szczęśliwi widząc Cię ponownie, więc prosimy o powrót. A na razie ciesz się chwilą, ciesz się US Open. Ciesz się wszystkim, co nadejdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, chociaż wiem, że może to być dla ciebie trudne. Myślę o tobie i masz cały mój szacunek i życzę ci wszystkiego najlepszego na przyszłość - dodał Roger Federer.

Do Sereny Williams zwrócił się również inny wybitny tenisista, Rafael Nadal.

- Ze swojej strony mogę po prostu podziękować. Dziękuję za wszystkie niesamowite rzeczy, które zrobiłaś dla naszego sportu. To był ogromny zaszczyt dzielić się z Tobą całą moją karierą tenisową. Szczerze, mam wiele wspomnień z Twoich zwycięstw, grania i emocjonalnych chwil. To był ogromny przywilej. Więc po prostu wszystkiego najlepszego w przyszłości - powiedział Hiszpan.

Rafael Nadal ma szansę na zwycięstwo w US Open. W niedzielę zmierzy się w 1/16 finału z Francuzem Richardem Gasquetem (91. ATP). Dotychczas zawodnicy ci grali ze sobą 17 razy i zawsze wygrywał Nadal.