Wielki hit o ćwierćfinał US Open. Lider światowego rankingu ma wyzwanie

26-letni lider światowego rankingu, Daniił Miedwiediew jest rozstawiony w turnieju z numerem pierwszym i oczywiście jest głównym faworytem do końcowego triumfu. Rok temu w finale imprezy pokonał Serba Novaka Djokovicia (6. ATP) 6:4, 6:4, 6:4.

Miedwiediew z Kyrgiosem po raz piąty

Teraz Miedwiediew w trzech spotkaniach nie stracił seta. W meczu 1/16 finału zmierzył się z 22-letnim Chińczykiem Yibing Wu (174. ATP), który do turnieju awansował z kwalifikacji. Rosjanin nie dał szans Chińczykowi, wygrywając 6:4, 6:2, 6:2. Miedwiediew miał 26 winnerów i 27 niewymuszonych błędów (Wu odpowiednio 14 i 42).

Teraz Rosjanina może czekać wreszcie prawdziwy test w turnieju. Zmierzy się bowiem z finalistą tegorocznego Wimbledonu, rozstawionym w turnieju z numerem 23, Nickiem Kyrgiosem (25. ATP). Australijczyk w drodze do 1/8 finału stracił jednego seta, z Francuzem Benjaminem Bonzi (50. ATP). W piątkową noc Kyrgios pewnie pokonał Amerykanina Jeffrey'a Johna Wolfa (87. ATP) 6:4, 6:2, 6:3. Australijczyk miał 21 asów i wygrał ponad 70 proc. piłek zarówno po pierwszym, jak i drugim serwisie. Ani razu nie dał się przełamać. Kyrgios miał 36 kończących uderzeń i popełnił 32 niewymuszone błędy (Wolff odpowiednio 20 i 26). Dzięki zwycięstwie, po raz pierwszy w karierze awansował do IV rundy US Open. Dotychczas aż cztery razy odpadał w III rundzie.

Będzie to piąty pojedynek w karierze Miedwiediewa z Kyrgiosem. Aż trzy starcia wygrał Australijczyk - w 2019 roku w Rzymie (na kortach ziemnych) i w Waszyngtonie oraz miesiąc temu w Montrealu. Rosjanin triumfował tylko raz, ale za to w turnieju wielkoszlemowym - w tegorocznym Australian Open.

Co ciekawe, po meczu w Montrealu Miedwiediew musiał stawić czoła krytykującym go kibicom. Kilka osób nazwało go "przegrywem", co z czasem wywołało reakcję tenisisty. Miedwiediew wdał się w dyskusję z kibicami, w trakcie której poprosił ich o "włączenie mózgu". Filmik przedstawiający tę sytuację szybko obiegł media społecznościowe. Głos w sprawie postanowił zabrać pogromca Rosjanina. Kyrgios stanął w obronie rywala i skrytykował fanów dyscypliny. - Obrzydliwe zachowanie. To najlepsze, co mamy w sporcie, fani muszą okazać trochę szacunku - napisał na Twitterze Australijczyk.

Zwycięzca pojedynku Miedwiediew-Kyrgios w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary: Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 15. ATP) - Karen Chaczanow (Rosja, 31. ATP).