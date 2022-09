"Czarny koń" US Open. Faworytki odpadają, ale ona "gra niewiarygodnie dobrze"

Iga Świątek (1. WTA) jest jedną z głównych faworytek tegorocznego US Open. Jak na razie Polka radzi sobie znakomicie na amerykańskich kortach. W pierwszej rudzie 21-latka nie dała szans Włoszce Jasmine Paolini (56. WTA) i triumfowała 6:3, 6:0. Bez większych problemów rozprawiła się także z kolejną rywalką - Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2. Formę Igi należy docenić patrząc na to, jak na US Open prezentują się inne faworytki.

Tegoroczna edycja odzwierciedla bowiem nieprzewidywalność kobiecego tenisa. Do zaskoczeń doszło w górnej części drabinki, gdzie znajduje się Iga Świątek. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się m.in. obrończyni tytułu Emma Raducanu (11. WTA), Paula Badosa (4. WTA) oraz Jelena Ostapenko (16. WTA). Z rozgrywek odpadły również Simona Halep (7. WTA), Daria Kasatkina (9. WTA), Anett Kontaveit (2. WTA), Maria Sakkari (3. WTA), Leylah Fernandez (14. WTA), Beatriz Haddad Maia (15. WTA) i Barbora Krejcikova (23. WTA).

W turnieju pozostało jednak jeszcze kilka faworytek i zawodniczek, które spisują się bardzo dobrze. Dziennikarze amerykańskiego NBC w swoim podsumowaniu kolejnego dnia zmagań pokusili się o wskazanie "czarnego konia" turnieju. Ich zdaniem na to miano zasługuje Karolina Pliskova (22. WTA). "Gra niewiarygodnie dobrze" – czytamy w tekście.

"Była liderka rankingu pokonała rodaczkę Marie Bouzkovą, odnosząc zwycięstwo w czwartkowy wieczór 6:3, 6:2. Pliskova zdobyła imponujące 91% punktów za pierwszy serwis i 53% punktów za drugi serwis, co jest mocno niedocenianą statystyką. Jej moc nie ma sobie równych i podczas gdy Bouzkova mieszała wiele ciosów, dropów i krótkich kątów, Pliskova dobrze radziła sobie z tymi niskimi piłkami, biorąc pod uwagę jej wzrost" – czytamy.

Pliskova zagra w następnej rundzie z rozstawioną z numerem 13. Belindą Bencić. Z kolei Iga Świątek w trzeciej rundzie zmierzy się z Lauren Davies (105. WTA). Polka może trafić na Pliskovą, ale dopiero w półfinale.