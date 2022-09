Co za słowa o Idze Świątek. Zagraniczne media pod wrażeniem Polki

Iga Świątek ma już za sobą dwa wygrane pojedynki w US Open. Na starcie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, a w czwartek pewnie wygrała z Sloane Stephens. To świetna wiadomość po tym, jak potoczyły się losy Polki na turnieju w Cincinnati, z którego odpadła już po drugim starciu z Madison Keys.

Zagranicznym mediom oczywiście nie umknął uwadze ostatni dobry występ Igi Świątek. Wiele z nich chwali 21-latkę i docenia jej klasę.

- Iga Świątek wygrywa pewnie i po cichu, dodatkowo rozumiejąc wyjątkowe okoliczności i to, że w centrum uwagi jest obecnie Serena Williams. Po odpadnięciu Anett Kontaveit i Marii Sakkari Świątek jeszcze bardziej wyrasta na faworytkę do wygrania swojego siódmego tytułu w tym roku, coś czego nie dokonała żadna kobieta od czasu Williams w 2014 roku - pisze amerykański ESPN.

O Polce w samych pozytywach pisał też brytyjski Guardian, który lekko skrytykował też jej rywalkę.

- Mistrzyni z 2017 roku nie podjęła specjalnie rękawicy. Świątek jednak była wspaniała, nie pozwalając rywalce na budowanie pewności siebie za pomocną swoich potężnych forhendów, a sama w ten sposób zdobyła kilka kapitalnych punktów - czytamy w brytyjskiej prasie.

Na temat Igi Świątek napisała również oficjalna strona WTA, która zwróciła uwagę na to, jak 21-latka poradziła sobie z nowymi piłkami na korcie.

- Jednym z jej argumentów przeciwko nowym piłkom był fakt, że latają one dużo mocniej niż te męskie i rzeczywiście 17 niewymuszonych błędów to na pewno więcej niż chciałaby światowa jedynka. Z drugiej strony, zdobyła 14 bezpośrednich punktów, a intensywność jej pracy na nogach, by odpowiednio się ustawić i zaatakować forhendem była zdecydowanie godna pochwały - pisze WTA.

