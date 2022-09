Pierwsza "nagroda" Igi Świątek na US Open. "Wyjątkowy dzień"

W ramach drugiej rundy US Open Iga Świątek gładko pokonała Sloane Stephens 6-3, 6-2 i awansowała do kolejnego etapu rozgrywek. Polka pierwszy raz miała okazję zaprezentować się na głównym korcie Arthur Ashe Stadium, co zaowocowało drobnym upominkiem od organizatorów turnieju.

