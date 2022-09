Gest Kostiuk wywołał wielki zgrzyt. Teraz się tłumaczy. "Mogła zrobić więcej"

W czwartek rozegrano kolejne mecze drugiej rundy US Open. W jednym z nich doszło do pojedynku pomiędzy Wiktorią Azarenką (26. WTA) i Martą Kostiuk (65. WTA). Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji wiadomo było, że spotkanie będzie nacechowane negatywnymi emocjami ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie. Mecz ostatecznie zakończył się triumfem Azarenki 6:2, 6:3.

Kostiuk reaguje po meczu z Azarenką. "Poprzez ten gest wyraziłam sprzeciw"

Więcej niż o rywalizacji sportowej, mówiło się o geście zawodniczek po zakończeniu spotkania. Tenisistki podeszły do siatki, ale nie podały sobie ręki. Stuknęły się jedynie rakietami nie spoglądając nawet w swoją stronę.

Po meczu Kostiuk wytłumaczyła, dlaczego zachowała się w taki sposób i nie uścisnęła dłoni rywalki. - To była moja decyzja, ponieważ żaden z zawodników pochodzących z Białorusi i Rosji nie potępił publicznie działań wojennych przeciwko Ukrainie. Poprzez ten gest wyraziłam sprzeciw wobec takiej postawy. Z niektórymi z nich miałam kiedyś dobre relacje, ale po wybuchu wojny przestali się do mnie odzywać i unikają mnie. Boli mnie również to, że oni mają wielu fanów, którzy podziwiają ich i popierają - powiedziała Kostiuk, cytowana przez portal "Sports.ru".

- Nie żywię osobistej nienawiści do Azarenki. Ale nie podoba mi się jej zachowanie. Ma ogromny wpływ na świat tenisa, a niewiele robi w naszej sprawie. Sądzę, że mogła zrobić więcej, przynajmniej jeśli chodzi o osobiste relacje z zawodnikami. (...) Niemal co tydzień spotykamy się na kortach z Azarenką. Mogłybyśmy spróbować naprawić nasze stosunki. Myślę, że to ważny temat i należy się tym zająć - zakończyła Ukrainka.

Do zgrzytu pomiędzy tenisistkami doszło także przed rozpoczęciem US Open. Kilka dni przed turniejem wielkoszlemowym zorganizowano imprezę charytatywną "Tenis gra dla pokoju". W ten sposób Amerykanie zbierali pieniądze dla Ukrainy. W turnieju wystąpić miała także Azarenka, co bardzo oburzyło Kostiuk i pozostałych zawodników pochodzących z Ukrainy. - Mam zaproszenie do udziału w tej imprezie, myślę, że wszyscy nasi zawodnicy je dostali. Nikt jednak nie zapytał ukraińskich tenisistów, czy będzie im miło spotkać się na korcie z zawodnikami Rosji lub Białorusi. Nie zagram, jeśli wystąpią zawodnicy z krajów-agresorów - mówiła Kostiuk. Ostatecznie Azarenka nie uczestniczyła w imprezie.