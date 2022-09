Tak wygląda drabinka Igi Świątek po klęsce faworytek US Open

Iga Świątek (1. WTA) jest jedną z głównych faworytek tegorocznego US Open. Jak na razie Polka radzi sobie znakomicie na amerykańskich kortach. W pierwszej rudzie 21-latka nie dała szans Włoszce Jasmine Paolini (56. WTA) i triumfowała 6:3, 6:0. Bez większych problemów rozprawiła się także z kolejną rywalką - Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2. W trzeciej rundzie liderka rankingu WTA zmierzy się z Lauren Davies (105. WTA).

Trudna drabinka Świątek. US Open jest nieprzewidywalne

Tegoroczna edycja US Open odzwierciedla nieprzewidywalność kobiecego tenisa. Do zaskoczeń doszło w górnej części drabinki, gdzie znajduje się Iga Świątek. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się m.in. obrończyni tytułu Emma Raducanu (11. WTA), Paula Badosa (4. WTA) oraz Jelena Ostapenko (16. WTA). Polskich kibiców szczególnie może cieszyć porażka ostatniej z wymienionych tenisistek. Bowiem Łotyszka jest jedną z nielicznych zawodniczek, która grała z Polką więcej niż raz (a dokładnie trzy razy) i wszystkie mecze wygrała.

Mimo takich rozstrzygnięć droga Świątek do finału nie jest usłana różami. Jeśli 21-latka wygra z Davis, to w czwartej rundzie zmierzy się z wygraną pojedynku Jule Niemeier (108. WTA) - Qinwen Zheng (19. WTA). Polka walczyła już z Chinką w tym roku. Obie tenisistki spotkały się w czwartej rundzie Roland Garros - wówczas silniejsza była nasza rodaczka.

Z kolei w ćwierćfinale mogłoby dojść do pojedynku z Garbine Muguruzą (10. WTA) bądź Jesiccą Pegulą (8. WTA). Liderka WTA nie ma najlepszych wspomnień z Hiszpanką. Ostatnim razem to rywalka była górą - miało to miejsce w trzeciej rundzie WTA 1000 w Dubaju w 2021 roku. Z kolei z Amerykanką Świątek spotkała się w ćwierćfinale French Open w tym sezonie - i Polka wygrała to starcie.

Jeśli 21-latce uda się awansować do półfinału, to na tym etapie może trafić na piekielnie groźne tenisistki. Mowa o Wiktorii Azarence (26. WTA), Karolinie Pliskovej (22. WTA), czy Alize Cornet, z którą Polka dość sensacyjnie przegrała w tegorocznym Wimbledonie.

US Open - górna drabinka turniejowa

[1] Świątek - Davis

Niemeier - Zheng Q.

[9] Muguruza - [20] Kwitowa

[8] Pegula - [Q] Yuan

[26] Azarenka - Martić

[13] Bencić - [22] Pliskova

Cornet - [19] Collins

[6] Sabalenka - Burel

Do dużych zaskoczeń doszło także w dolnej części drabinki. Już na pierwszym etapie rywalizacji z turniejem pożegnały się: Simona Halep (7. WTA) oraz Daria Kasatkina (9. WTA). W drugiej rundzie odpadły kolejne zawodniczki z czołówki - Anett Kontaveit (2. WTA) i Maria Sakkari (3.). To zdecydowanie zmniejszyło grono rywalek Ons Jabeur w walce o finał tunieju.