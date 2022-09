Zagraniczne media przejechały się po Hurkaczu. Nie zabrakło ostrych słów

Hubert Hurkacz zaczął źle już na samym starcie. Zupełnie inaczej pokazał się za to Ilja Iwaszka. Grał agresywnie, przejmował inicjatywę. Polak popełniał za to błędy i nie wykorzystywał okazji do przełamania. Drugi set był zupełnie inny. Obaj tenisiści grali punkt w punkt i tym razem to Hurkacz zaczął podchodzić do rywala bardziej agresywnie. Wygrał drugiego seta. Wszyscy myśleli, że to będzie punkt zwrotny meczu i Hurkacz odzyska inicjatywę, ale jego przebieg był zupełnie inny.

Hurkacz nie wykorzystał szans i przegrał. Media przejechały się po Polaku

"Kiedy wydawało się, że rozstawiony z ósemką zawodnik wykorzysta końcówkę poprzedniego seta, Iwaszka zdołał wyjść na prowadzenie dzięki przełamaniu na początku trzeciego seta" - czytamy na canaltenis.com. Białorusin podtrzymał dobrą formę i ostatecznie pokonał Polaka 3:1 w setach. Dziennikarze dodali jedynie, że było to "ciekawe spotkanie dwóch zawodników o podobnej charakterystyce", co jest dość zaskakującą opinią w zestawieniu z innymi komentarzami.

Oberwało się właściwie tylko Hurkaczowi. Trudno się dziwić, skoro był faworytem tego starcia, miał szansę na historyczny w swojej karierze awans do III rundy US Open, ale zaprzepaścił swoją szansę. "Iwaszka pokonuje nudnego Hurkacza" - napisał wprost włoski portal ubitennis.com. Do tego podkreśla, że Białorusin "zrobił pośrednio przysługę Lorenzo Musettiemu i Jannikowi Sinnerowi", którzy unikną ewentualnej potyczki z Polakiem. Hurkacz to "zawodnik ze zmienną formą", dlatego jest dość nieprzewidywalny na korcie. Bez niego w drabince, Włosi liczą, że to Musetti i Sinner zagrają między sobą o ćwierćfinał US Open.

Hiszpański "AS" dodaje z kolei, że Hurkacz był wręcz "oszołomiony" meczem z Iwaszką. Dziennik podkreślił też jego niemoc na kortach twardych w USA. "Nigdy nie wyszedł poza drugą rundę US Open mimo, iż jest w najlepszej dziesiątce tenisistów na świecie" - czytamy w artykule. Później dodano, że jedynym jego sukcesem na tej nawierzchni jest wygranie przed rokiem turnieju ATP 1000 Masters w Miami. Portal tennismajors.com podsumował za to krótko wyczyn Iwaszki pisząc, że to spora "niespodzianka".

Nie tylko za granicą krytykowano postawę Hurkacza. "Bezbarwny", "przeciętny", "znów boli" - pisali o jego występie polscy eksperci. Tegoroczne turnieje wielkoszlemowe nie były dla niego udane. 25-latek odpadł w drugiej rundzie Australian Open i w pierwszej Wimbledonu. Zdecydowanie lepiej poszło mu w Roland Garros, gdzie dotarł do czwartej rundy.

