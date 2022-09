Wielki wyczyn Igi Świątek. Niemal dogoniła Ashleigh Barty

Od 21 tygodni Iga Świątek jest liderką rankingu WTA. Polka rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Do lipca była niepokonana, triumfując w 37 meczach z rzędu. Jednak później nastąpił delikatny spadek formy. Po wygranej w wielkoszlemowym Rolland Garros nie doszła ani razu do półfinału zawodów, w których uczestniczyła. Świątek wierzy, że przełamanie nadejdzie w trwającym US Open.

I jak na razie tenisistka z Raszyna radzi sobie znakomicie na amerykańskich kortach. Liderka WTA wygrała w pierwszej rundzie z Włoszką Jasmine Paolini (56. WTA) 6:3, 6:0. Bez większych problemów rozprawiła się także z kolejną rywalką - Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2. Polka miała zdecydowaną przewagę na boisku i ani razu nie oddała inicjatywy przeciwniczce.

"Nie był to może jakiś porywający występ Świątek, ale na pewno solidny. Z meczu na mecz rośnie jej forma za Oceanem. Tym razem lepiej radziła sobie z serwisem, pokazała kilka ciekawych zagrań, którymi kończyła akcje" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Co więcej, czwartkowy mecz miał szczególne znaczenie dla Świątek. Bowiem było to jej 52. zwycięstwo w tym roku. Więcej triumfów w jednym sezonie miały tylko dwie tenisistki. Mowa o Ashleigh Barty oraz Kiki Bertens. Australijka i Holenderka imponowały formą w 2019 roku. Wówczas wygrały kolejno 57 i 55 spotkań. Jeśli Polka awansuje do finału US Open i wygra go, wówczas wyrówna osiągnięcie Barty już podczas amerykańskiego turnieju.

Jednak póki co Świątek skupia się na kolejnym spotkaniu. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Lauren Davies (105. WTA), która dość niespodziewanie pokonała zdecydowanie wyżej notowaną Jekaterinę Aleksandrową (28. WTA) 0:6, 6:4, 7:6. Do rywalizacji polsko-amerykańskiej dojdzie w sobotę 3 września. O której zagrają tenisistki? Tego dowiemy się w piątek - wówczas organizatorzy ogłoszą program na kolejny dzień.