Jerzy Janowicz znów zaskoczył. Pokonał rywala notowanego o 831 miejsc wyżej

Jerzy Janowicz (ATP: 971.) w dalszym ciągu walczy o powrót do wysokiej tenisowej formy. Polak rywalizuje w turniejach niższej rangi, w których póki co nie odnosi większych sukcesów. Być może teraz się to zmieni.

Jerzy Janowicz 1/8 finału turnieju na Majorce

Półfinalista Wimbledonu z 2013 roku bierze udział w turnieju rangi Challenger na Majorce. W meczu pierwszej rundy Polak mierzył się ze znacznie wyżej notowanym Austriakiem Sebastianem Ofnerem (218. ATP) i pokonał go 6:3, 6:4.

W drugiej rundzie wyzwanie było jeszcze większe, bo polski tenisista mierzył się z zawodnikiem notowanym o 831 miejsc wyżej - Ryanem Penistonem. Wszystko zapowiadało się dobrze. W pierwszym secie Janowicz zaczął świetnie, bo w pierwszym gemie przełamał Brytyjczyka. Później pewnie bronił swoich gemów serwisowych. Przy stanie 4:2 kolejny raz przełamał swojego rywala i podszedł do kolejnego gema, serwując po wygranie seta. I tak też się stało, dzięki czemu Polak prowadził 1:0 w meczu.

W drugiej partii Brytyjczyk postawił się bardziej. Początkowo Janowicz zaczął realizować scenariusz podobny do tego z pierwszego seta. Szybko przełamał Penistona, a po swoim serwisie prowadził już 2:0. Ryan wygrał kolejnego gema przy własnym podaniu, a następnie niespodziewanie przełamał polskiego zawodnika.

Był remis 2:2, kiedy reprezentant Wielkiej Brytanii obronił ponownie swój serwis i role się odwrócił. Teraz to on prowadził. Zanosiło się na wyrównanie w meczu. Wtedy Janowicz wygrał gema przy własnym podaniu, a następnie przełamał rywala. Dzięki temu odzyskał prowadzenie w secie, a później jeszcze je podwyższy. Zrobiło się 5:3 dla Polaka.

Brytyjczyk jeszcze zdołał wygrać gema serwisowego, ale po tym Janowicz nie zmarnował już swojej okazji. Obronił swoje podanie i awansował do 1/4 finału turnieju rangi Challenger na Majorce, pokonując rywala 6:2, 6:4.