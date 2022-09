Dziennikarz rozjuszył Nadala. "Nie uważam, żebym był inaczej traktowany"

Rafael Nadal udanie rozpoczął rywalizację w tegorocznej edycji US Open. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie był 198. w rankingu ATP Rinky Hijikata. Australijczyk nie miał zbyt wiele do powiedzenia - Hiszpan wygrał 4:6, 6:2, 6:3, 6:3 i zameldował się w drugiej rundzie, w której zagra z Włochem Fabio Fogninim (60. ATP).

Nadal wyjaśnił, skąd problemy z zasadą 25 sekund na serwis

Przy okazji pierwszego pojedynku Nadal podczas konferencji prasowej wdarł się w dyskusję z jednym z redaktorów, który poruszył kwestię 25 sekund na zaserwowanie i tego, że Hiszpan często nie respektuje tej reguły. Dziennikarz zasugerował nawet, że 36-latek jest lepiej traktowany od innych, bowiem sędziowie nie zawsze egzekwują tę regułę.

- Myślę, że to jakiś żart. Dostałem wiele ostrzeżeń na przestrzeni mojej kariery. Nie za łamanie rakiet, ale właśnie za problemy z przestrzeganiem tej zasady o 25 sekundach. Nie uważam, żebym był inaczej traktowany przez sędziów, niż inni gracze - wytłumaczył w odpowiedzi Nadal.

Chwilę później Hiszpan wytłumaczył, skąd u niego takie problemy podczas US Open. - Mam taki problem, że bardzo się pocę. A panuje tu bardzo duża wilgotność. Obecnie nie mamy już ręczników dostarczanych przez chłopców do podawania piłek. Trzeba więc samemu udać się na drugi koniec kortu, by wziąć ręcznik. Dla takich graczy, jak ja, którzy się tak pocą, to jest pewien problem, potem mamy trudności z uszanowaniem tej reguły o czasie na serwis - dodał.

Nadal wyjaśnił dziennikarza

Na wypowiedzi Nadala dyskusja jednak się nie skończyła. Dziennikarz uparcie dążył do potwierdzenia swojej tezy, że Hiszpan może liczyć na "specjalne traktowanie". Choć redaktor otrzymał ostrzeżenie od oficera prasowego, tenisista przyznał, że chętnie pociągnie ten wątek.

Dziennikarz wprost zapytał Nadala, czy jednego zdaniem "tylko dlatego, że bardzo się poci, powinien być inaczej traktowany przez sędziów". Tenisista po usłyszeniu pytania ponownie się zaśmiał, po czym krótko odpowiedział, że "nigdy tego nie powiedział".