Znamy rywalkę Igi Świątek. Przegrała seta 0:6, a potem sprawiła sensację

Iga Świątek na razie bez problemów przechodzi przez kolejne rundy US Open. W pierwszej wygrała z Włoszką Jasmine Paolini (56. WTA) 6:3, 6:0. Natomiast w drugiej również bez problemów rozprawiła się z Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA) 6:3, 6:2. Kiedy Polka rywalizowała z mistrzynią US Open z 2017 roku, na innym korcie mierzyły się ze sobą jej potencjalne rywalki: Lauren Davies (105. WTA) oraz Jekaterina Aleksandrowa (28. WTA).

Lauren Davies rywalką Igi Świątek. W przeszłości potrafiła postraszyć liderkę rankingu

Spotkanie było bardzo emocjonujące i trwało 2 godziny i 15 minut. Nic jednak na to nie wskazywało po pierwszym secie, w którym Aleksandrowa wygrała 6:0! Trudno wyjaśnić to, co stało się później. Obie tenisistki przełamały się po razie, ale przy stanie 3:3 do Aleksandrowa przegrała swoje podanie i uległa w drugiej partii 4:6. W trzecim secie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. Cały set trwał ponad godzinę i nie oglądaliśmy w nim przełamań. W końcu, niespodziewanie, lepsza okazała się Amerykanka. Co ciekawe, obie zawodniczki spotkały się 23 sierpnia na turnieju w Cleveland i tam lepsza była Aleksandrowa, która wygrała 4:6, 6:2, 6:4.

Davies ma pewne doświadczenie w graniu arcydługich meczów. W 2018 roku podczas Australian Open razem z ówczesną liderką rankingu Simoną Halep ustanowiła rekord, jeśli chodzi o czas trwania meczu w tym turnieju. Obie tenisistki rywalizowały przez 3 goziny i 45 minut. Davies miała trzy piłki meczowe, ale przegrała spotkanie. W ostatnim, trzecim secie rozegrano 28 gemów.

Miło to miejsce w III rundzie. Davies nigdy nie zdołała awansować do rundy czwartej. Jej tegoroczny występ w US Open już jest najlepszy w historii jej występów w tym turnieju. Rywalizację zaczęła od pierwszej rundy. Grała z wyżej notowaną Włoszką Lucią Bronzetti. Przy remisie 1:1 w setach i prowadzeniu 5:4 w trzeciej partii rywalka Amerykanki skreczowała.

W tym roku bilans Davies jest idealnie równy. Zaliczyła 20 wygranych i zanotowała tyle samo porażek. Aktualnie zajmuje 105. miejsce w rankingu WTA. Najwyżej była w 2017 roku, kiedy zajmowała 26. pozycję. W tym samym roku wygrała swój pierwszy i jedyny jak do tej pory turniej WTA. W Auckland pokonała w finale Anę Konjuh 6:3, 6:1. W Waszyngtonie i Quebeku dochodziła do finałów (2016), ale tam okazywała się gorsza.

Mecz Igi Świątek z Lauren Davies będzie pierwszym pojedynkiem obu zawodniczek.

