Skandaliczne zachowanie kibiców na US Open. Druga rakieta świata we łzach

Poziom kultury na trybunach turniejów tenisowych spada z roku na rok. Najgorzej jest na US Open, gdzie wielu kibiców nie zwraca uwagę na ciszę. Obecnie w Nowym Jorku publiczność przechodzi samą siebie. Przy okazji każdego spotkania z udziałem reprezentanta gospodarzy pojawiają się krzyki, buczenie, hałas podczas serwowania. To wszystko skumulowało się w czasie meczu Sereny Williams z Anett Kontaveit. Dla Williams to ostatni turniej w karierze. Amerykańcy fani liczą na jej wygraną i zrobią wszystko, by jej pomóc.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Kontaveit zabrała głos

- Spodziewałem się różnych reakcji kibiców, ale co innego o tym wiedzieć, a co innego przeżyć na korcie. To było trudne. Tego trzeba nauczyć się samemu. Nigdy wcześniej tak się nie czułam - powiedziała Estonka, wiceliderka rankingu WTA, która przegrała w drugiej rundzie US Open z Williams 6:7, 6:2, 2:6.

Rozemocjonowana publiczność wielokrotnie przeszkadzała Kontaveit: podczas serwowania, pojawiały się głośne oklaskami po błędach Estonki. Sędzia Alison Hughes za każdym urazem prosiła widzów o spokój, ale na nic to się zdawało. Reagowała także sama Williams. Po wybuchu radości spowodowanym pomyłką Kontaveit Amerykanka pogroziła palcem kibicom. Jej także nie posłuchano.

Najnowsze informacje ws. kontuzji Szczęsnego. Michniewicz odetchnął z ulgą

Pasjonujący pojedynek trwał 2,5 godziny. Kontaveit przyszła na pomeczową konferencję prasową całkowicie przybita. Najpierw odpowiadała na pytania mediów zagranicznych. Potem przyszła pora na dziennikarzy z Estonii i wówczas już nie wytrzymała. - Nie muszę się wstydzić tego, że przegrałam z Sereną. Jednak bardzo trudno było poradzić sobie z kibicami - powiedziała Kontaveit ze łzami w oczach.

Pogromczyni Igi Świątek wyrzucona z US Open. Noc sensacji

Chwilę później wiceliderka rankingu opuściła salę konferencyjną. Nie była już w stanie kontynuować spotkania z mediami. To dla niej jeszcze nie koniec turnieju US Open 2022, bo rywalizuje w deblu z Amerykanką Shelby Rogers, podopieczną Piotra Sierzputowskiego, byłego trenera Igi Świątek. Para Kontaveit - Rogers może w drugiej rundzie zagrać z siostrami Williams, które występują razem w rywalizacji deblistek.

Ostatni turniej Williams

W czwartek o godzinie 18:00 czasu polskiego Iga Świątek zmierzy się w drugiej rundzie US Open z reprezentantką gospodarzy Sloane Stephens. Polka może na własnej skórze przekonać się, do czego zdolni są amerykańscy kibice. Z jednej strony można jej życzyć spotkania z Sereną Williams w tym turnieju (najwcześniej w półfinale). Z drugiej rywalizowanie w takiej atmosferze w imprezie wielkoszlemowej jest niezwykle wymagające.

Na żadnym z trzech pozostałych turniejów Wielkiego Szlema widzowie nie przekraczają tak bardzo granic w kibicowaniu, jak w Nowym Jorku. W Paryżu fani kochają gospodarzy czy Rafaela Nadala, ale buczenie przy serwisie Novaka Djokovicia czy inny zawodników jest rzadkością.

Trwa piękna historia 40-letniej Sereny Williams, która w US Open żegna się z zawodowym tenisem. Szkoda tylko, że amerykańska publiczność psuje doniosłą atmosferę, jaka powinna panować na zakończenie kariery najlepszej tenisistki w historii.