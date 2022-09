Uwaga na godzinę. Iga Świątek gra o III rundę US Open [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Iga Świątek bardzo dobrze zaczęła rywalizację w US Open. Co prawda potrzebowała chwili, aby w pierwszym secie złapać rytm i wygrać 6:3 z Włoszką Jasmine Paolini (56. WTA). Jednakże w drugim nie dała rywalce żadnych szans. Polka pokonała ją 6:0 i awansowała do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki pokazał wpadkę na treningu

Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią US Open

Niedługo po meczu Świątek poznała kolejną rywalkę. W czwartek Polka zagra z Amerykanką Sloane Stephens (51. WTA). Ta zakwalifikowała się do II rundy dzięki wygranej 1:6, 6:3, 6:3 z Belgijką Grett Minnen (110. WTA). Świątek bezsprzecznie jest faworytką tego starcia, jednakże nie może zlekceważyć rywalki. Przypomnijmy, że Stephens to zwyciężczyni US Open z 2017 roku.

Ona ma patent na mistrzynie. Świątek i Raducanu na liście ofiar

Obie tenisistki miały już okazję poznać się na korcie. Zagrały przeciwko sobie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz odbył się nie tak dawno temu, bo 17 sierpnia. Świątek trafiła na Stephens w drugiej rundzie turnieju. Pokonała rywalkę 6:4, 7:5.

Wiemy też, z kim zagra Iga Świątek, jeśli uda jej się pokonać Sloane Stephens. Godzinę przed meczem Polki wystartuje spotkanie Amerykanki Lauren Davis (105. WTA) z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (28. WTA).

Iga Świątek - Sloane Stephens. Gdzie i o której oglądać II rundą US Open? Transmisja TV, stream online

Iga Świątek zmierzy się ze Sloane Stephens w czwartek, 1 września. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest godzina rozegrania tego meczu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu 1, Eurosportu 2 i w serwisie player.pl. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, która odbędzie się na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Williams sprawiła wielką sensację. Druga rakieta świata wyrzucona z US Open