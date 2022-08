Organizatorzy wyznaczyli godzinę meczu Igi Świątek. Świetna wiadomość dla polskich kibiców

Iga Świątek (1. WTA) znakomicie rozpoczęła zmagania w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w sezonie. Liderka światowego rankingu w 1. rundzie nie dała żadnych szans Włoszce Jasmine Paolini (56. WTA). Polka w nieco ponad godzinę wygrała 6:3, 6:0. Kolejną rywalką 21-letniej tenisistki będzie Sloane Stephens (51. WTA).

Znamy godzinę meczu Świątek. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie tego dnia

Amerykanka awansowała do 2. rundy turnieju po zaciętym boju z Greet Minnen (110. WTA). Pierwszy set dość niespodziewanie wygrała Belgijka 6:1. Jednak już w kolejnych odsłonach rywalizacji to zwyciężczyni US Open z 2017 roku była górą i wygrała dwie partie 6:3, 6:3.

Mecz pomiędzy Świątek i Stephens będzie ich drugim starciem w stosunkowo krótkim czasie. Bowiem obie tenisistki rywalizowały pod koniec sierpnia w turnieju w Cincinnati. Wówczas to liderka rankingu WTA była górą 6:4, 7:5.

Spotkanie pomiędzy Polką a Amerykanką odbędzie się w czwartek 1 września. Znana jest już także godzina rozpoczęcia rywalizacji. Organizatorzy US Open poinformowali, że ten mecz będzie pierwszym na korcie Arthur Ashe Stadium. Początek rywalizacji o godzinie 18.

