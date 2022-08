Trzecia rakieta świata poza US Open. Jej rywalka po raz pierwszy ograła zawodniczkę z TOP10

US Open obfituje w niespodzianki. Poza turniejem są już Simona Halep, Naomi Osaka czy Emma Raducanu. Wydaje się jednak, że na ten moment największą sensacją jest odpadnięcie Marii Sakkari.

Maria Sakkari poza US Open. Dla 21-letni Chinki Wang to największy sukces w karierze

Nic nie wskazywało na to, że Sakkari może mieć jakiekolwiek problemy w meczu Xiuy Wang (75. WTA). Greczynka lubi grać na tym turnieju wielkoszlemowym, przed rokiem dotarła aż do półfinału. Ponadto, w I rundzie bez problemu poradziła sobie z półfinalistką Wimbledonu Tatjanę Marię. Po trzysetowym pojedynku zwyciężyła 6:4, 3:6, 6:0.

Mecz z Wang również rozpoczął się pomyśli Sakkari, która wygrała pierwsza set 6:3. Przełomowym momentem drugiego setu, a prawdopodobnie i całego meczu był 11 gem drugiego seta. Było 5:5, trzykrotnie było w nim 40:40, a raz Sakkari nie wykorzystała break pointa. Ostatecznie Wang wygrała swój serwis, a w kolejnym gemie sama przełamała rywalkę i wygrała 7:5. Trzeci set również niespodziewanie zakończył się takim samym wynikiem dla Chinki. I to mimo że Sakkari przełamała ją już w trzecim gemie.

Dla Sakkari ten wynik będzie miał spore konsekwencje w rankingu WTA. Po zakończeniu turnieju odpadną jej punkty za półfinał US Open 2021. Na razie w rankingu live spadła na piąte miejsce, ale po może być nawet poza TOP 10.

Dla Xiuy Wang to największe osiągnięcie w karierze. Zawodniczka jest kolejną po Zheng utalentowaną Chinką młodego pokolenia. Dotychczas najdalej dotarła do drugiej rundy Australian Open 2022. Na amerykańskich kortach jednak radzi sobie dobrze. W 2018 roku wygrała juniorskie US Open. Wygrana z Sakkari to dla niej pierwszy triumf zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu WTA. W III rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Riske - Osorio.