Ona ma patent na mistrzynie. Świątek i Raducanu na liście ofiar

We wtorkowym meczu I rundy wielkoszlemowego US Open broniąca tytułu Emma Raducanu (11. WTA) mierzyła się z Alize Cornet (40. WTA). Lepsza w tym starciu okazała się Francuzka, która wygrała 6:3, 6:3 i wyeliminowała obecną mistrzynię. Brytyjka dołączyła do reszty ubiegłorocznych triumfatorek, które równie szybko kończyły zmagania w tegorocznych edycjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Alize Cornet pogromczynią mistrzyń w tegorocznych turniejach wielkoszlemowych

Zwycięstwo Cornet nie powinno dziwić. Francuzka rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Rozpoczęła go od udanego występu w Australian Open, w którym po raz pierwszy w karierze dotarła do wielkoszlemowego ćwierćfinału. 32-latka po drodze pokonała między innymi rozstawioną z numerem 3. Gabrine Muguruzę (10. WTA) czy grającą z 14. Simonę Halep (7. WTA).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Kolejne duże zwycięstwo przyszło na kortach Rolanda Garrosa. Francuska tenisistka w II rundzie pokonała mistrzynię z 2017 roku, Jelenę Ostapenko (16. WTA), która była rozstawiona z numerem 13. Największy sukces Cornet osiągnęła jednak podczas Wimbledonu. W meczu III rundy zatrzymała rewelacyjną serię 37. kolejnych zwycięstw Igi Świątek (1. WTA), czym zadziwiła cały tenisowy świat. Wtorkowa wygrana nad Raducanu była więc jej kolejnym zwycięstwem nad mistrzynią wielkoszlemową w tegorocznych imprezach Wielkiego Szlema.

Przypomnijmy, że Muguruza to mistrzyni French Open z 2016 roku i Wimbledonu z 2017 roku. Halep także ma na swoim koncie dwa tytuły. Pierwszy wywalczyła w Paryżu (2018), a drugi w Londynie (2019). Świątek to oczywiście dwukrotna triumfatorka zmagań na kortach Rolanda Garrosa (2020,2022). Pokonanie tak klasowych zawodniczek to wielkie osiągnięcie dla doświadczonej Francuzki.

Cornet w drugiej rundzie US Open zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakovą (83. WTA). Mecz ten zostanie rozegrany w czwartek 1 września.

Raducanu leci na łeb na szyję w rankingu WTA. Klęska w US Open zaboli