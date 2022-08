Upadek mistrzyni US Open. "Kłębek nerwów. Potrzebuje przyjaciół i rodziny"

W I rundzie wielkoszlemowego US Open doszło do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć w zmaganiach pań. Największym z nich jest odpadnięcie obrończyni tytułu Emmy Raducanu, która w środę na korcie była niemal bezradna.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Emma Raducanu odpadła z US Open. Spadnie na 80. miejsce w rankingu. "Teraz potrzebuje przyjaciół i rodziny"

Raducanu przed rokiem w Nowym Jorku sprawiła ogromną sensację - wygrała US Open jako pierwsza w historii kwalifikantka. W tym roku przystępowała do rywalizacji jako obrończyni tytułu, jednak całkowicie sobie nie poradziła. Brytyjskie media piszą o "detronizacji".

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

"Pewnej wietrznej nocy w Nowym Jorku nastolatka z Kent nie mogła powtórzyć niezwykłych wydarzeń sprzed dwunastu miesięcy" - czytamy w "Daily Mail", który dodaje: "Rządy Emmy Raducanu jako mistrzyni US Open dobiegły końca".

Naomi Osaka poza US Open. Odpadła już w I rundzie

BBC zauważa, że można było oczekiwać porażki Emmy Raducanu podczas tego turnieju. "Widok broniącej tytułu mistrzyni znokautowanej tak wcześnie często wydaje się szokiem, ale rzeczywistość jest taka, że ta porażka Raducanu nie była nieoczekiwana".

Chris Goldsmith zaznacza na Twitterze, że Raducanu w ostatnim czasie wygląda na korcie jak kłębek nerwów. Brytyjka nie potrafi grać swobodnie, co było widać też w meczu z Cornet. "Raducanu w tym roku to kłębek nerwów. To bardzo ją powstrzymywało przed swobodną grą w wielu turniejach. Mecze, które mogła wygrać, nie wygrała. Potrzebuje przyjaciół i rodziny wokół siebie, aby odwrócić uwagę od negatywnych komentarzy mediów, którą prawdopodobnie otrzyma"

Świątek zobaczyła reklamę ze swoim udziałem. Wyjątkowe miejsce. "Niesamowite"

Brytyjka straci bardzo dużo punktów w rankingu i spadnie na 80. miejsce. Jak zauważa Jose Moron, tenisistka będzie teraz musiała odkryć się i odbudować na nowo. "Po wygraniu US Open w 2021 roku bez utraty seta, Emma Raducanu zostaje wyeliminowana w pierwszej rundzie z rąk Cornet. Tracisz 2000 punktów i spadasz na 79. miejsce w Rankingu. Teraz kolej, aby odkryć siebie na nowo".

"Obrona tytułu Emmy Raducanu w USOpen kończy się w pierwszej rundzie turnieju 2022, przegrywając z Alizé Cornet 6-3, 6-3 na Armstrong. 19-letnia Raducanu spadnie w najlepszym razie na około 80 miejsce w rankingu WTA. Będzie musiała odbudować się od nowa, miejmy nadzieję, że z mniejszymi oczekiwaniami" - dodał dziennikarz Jose Morgado.