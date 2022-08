Iga Świątek reaguje na reklamę ze swoim udziałem. Wyjątkowe miejsce. "Niesamowite"

- O mój Boże! Też was kocham - powiedziała Serena Williams do kibiców zebranych na trybunach nowojorskiego kortu, na którym grała swój mecz I rundy US Open. Amerykanka wygrała 6:3, 6:3 z Danką Kovinić. W pomeczowym wywiadzie mówiła, że to zasługa publiczności, która swoim dopingiem bardzo jej pomogła. "Kiedy wchodzę tu na kort, to zawsze, ale w taki wieczór szczególnie, chcę po prostu dać z siebie wszystko" - mówiła 40-letnia tenisistka.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Iga Świątek chwali Serenę Williams. "Nie potrafię sobie wyobrazić, co ona musi czuć"

Na trybunach zebrały się tłumy. Zajęte było praktycznie każde miejsce. Przygotowano też transparenty z napisami: "Kochamy Serenę" czy "G.O.A.T", czyli "Greatest Of All Time"; najlepsza w historii. Jak widać, zamieszanie wokół legendarnej tenisistki jest ogromne, o co zapytano też liderkę światowego rankingu, Igę Świątek. Polka wygrała swój mecz I rundy US Open kilka godzin wcześniej.

Hurkacz potrzebował takiego meczu w US Open. Czas na pobicie własnego rekordu

- Nie potrafię sobie wyobrazić, jak Serena musi się czuć. Cała ta atmosfera wokół niej. Znosi to bardzo dobrze, jak zwykle zresztą. To kolejny raz potwierdza, jak wspaniała jest. Jest do tego przyzwyczajona bardziej niż my wszyscy. Nigdy nie poświęcano nam tyle uwagi. Ale to najlepsza tenisistka wszech czasów. Byłam po prostu zszokowana widząc to wszystko - powiedziała Świątek o meczu Williams z Danką Kovinić.

Choć w praktyce Świątek też nie może narzekać na brak zainteresowania. Jest jedną z najpopularniejszych tenisistek na świecie. Wciąż zajmuje 1. miejsce w rankingu WTA. O jej serii 37 wygranych z rzędu mówiono wielokrotnie w wielu polskich i zagranicznych mediach. Wykorzystano też jej wizerunek do reklamy, którą zamieszczono na ekranach Times Square w Nowym Jorku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Widziałam to na zdjęciach. Byłam na Times Square dwa razy w życiu. Będę podziwiać tę reklamę z mojego telefonu. To najpopularniejsze miejsce, w którym zamieszczono moją twarz. To niesamowite. Cieszę się, ponieważ pamiętam czasy, gdy mało osób mnie dostrzegało, czy o mnie słyszało. Jestem wdzięczna, bo to pokazuje postępy, jakie wykonałam na korcie i poza nim - skomentowała ten fakt Iga Świątek, cytowana przez portal puntodebreak.com.

Zarówno Iga Świątek, jak i Serena Williams, odpoczywają teraz przed meczami II rundy US Open. Polka zmierzy się z Sloane Stephens, zwyciężczynią turnieju z 2017 roku. Natomiast Amerykankę czeka nieco trudniejsze zadanie. Zagra z wiceliderką światowego rankingu, Anett Kontaveit. Oba mecze odbędą się 1 września br. Świątek zagra o godz. 17:00 czasu polskiego, a Williams o godz. 1:00 w nocy czasu polskiego.

Barcelona przyjechała po Bońka. A on nie chciał. "Słowo daję"