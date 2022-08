Hubert Hurkacz poznał rywala w II rundzie US Open. Zagra z "bezpaństwowcem"

Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął tegoroczny US Open. Grał bardzo pewnie i popełniał mało błędów, co sprawiło, że już po 1 godzinie i 45 minutach schodził z kortu zwycięski. Polak tym samym wyrównał swój najlepszy wynik w karierze na tym turnieju. W przeszłości nigdy nie przeszedł bowiem dalej niż do II rundy.

Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala. Zmierzy się z "bezpaństwowcem"

Polak kolejny raz na korcie pojawi się w czwartek 1 września. Wówczas odbędzie się mecz II rundy z udziałem 25-latka. Rywalem Hurkacza będzie Białorusin Ilja Iwaszka, który w pierwszym meczu pokonał 4:6, 6:4, 7:6 (10-8), 6:3 Amerykanina Sama Querreya (287. ATP). Wrocławianin, który w turnieju jest rozstawiony z numerem dziesiątym, będzie faworytem starcia.

W przeszłości tenisiści mierzyli się dwa razy, a bilans zwycięstw jest remisowy. W 2018 roku w Waszyngtonie wygrał Hurkacz, a rok później Iwanow wziął rewanż na Polaku i był górą podczas rywalizacji w indyjskim Pune.

Ilja Iwaszka choć urodził się na Białorusi, to podczas tegorocznego US Open występuje jako zawodnik neutralny tzw. "bezpaństwowiec". Jest to skutek sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję i Białoruś po ataku zbrojnym na Ukrainę w lutym tego roku. Iwaszka na światowych kortach występuje od 2013 roku. W 2016 roku zadebiutował w Wielkim Szlemie, a w 2021 roku wygrał jedyny singlowy turniej ATP w karierze. Był górą podczas rywalizacji w ramach ATP Tour 250 w Winston-Salem. Wówczas pokonał 6:0, 6:2 Szweda Mikaela Ymera.

