Mistrzyni US Open wyrzucona już w I rundzie. Boleśnie. Nie obroni tytułu

Jeszcze kilka tygodni temu Alize Cornet zapowiadała, że bieżący sezon może być jej ostatnim w karierze. A okazuje się, że dotychczas jest to jej najlepszy rok. Zaczęła go mocno. Dotarła do ćwierćfinału Australian Open, ale w nim lepsza okazała się Danielle Rose Collins. Amerykanka wygrała 7:5, 6:1. Potem skreczowała trzeciej rundzie French Open przeciwko Qinwen Zheng. W trakcie Wimbledonu pokonała 6:4, 6:2 najlepszą obecnie tenisistkę na świecie, Igę Świątek, ale odpadła w IV rundzie.

Emma Raducanu poległa z Cornet. Błędy i wiatr wpłynęły na przebieg spotkania?

Bardzo dobrze Cornet poradziła też sobie w pierwszej rundzie US Open. Jej życiowym osiągnięciem na wielkoszlemowym turnieju jest IV runda, do której dotarła w 2020 roku. Dziś może dopisać też pokonanie broniącej tytułu Emmy Raducanu. Brytyjka wygrała US Open w zeszłym roku. W nocy z wtorku na środę nie pokazała jednak mistrzowskiej formy.

Pierwsze, na co zwrócili uwagę dziennikarze "The Guardian", jest mała liczba kibiców zebranych na Louis Armstrong Stadium. Wielu wybrało trwające w tym czasie starcie Naomi Osaki z Danielle Rose Collins. Nieprzyjemny był też silny wiatr, który przeszkadzał obu tenisistkom. Cornet miała problemy z serwisem. Raducanu przełamała ją w pierwszym gemie, by oddać następnego po wielu błędach.

I to było kluczowe w meczu Cornet z Raducanu. "Błędy szybko zaczęły się mnożyć, dając jednocześnie do zrozumienia, jak trudny rok na korcie przeżyła Raducanu" - podkreślili dziennikarze "The Guardian". Brytyjka dała się przełamać jeszcze dwa razy w tym secie i ostatecznie zakończył się on wynikiem 6:3 dla Cornet.

Podobnie zresztą było w drugim secie, którego Cornet zaczęła od przełamania rywalki, a potem Raducanu odwdzięczyła się tym samym w następnym gemie. Do powtarzających się po obu stronach błędów doszły też problemy zdrowotne. "Raducanu wzięła przerwę w grze, by opatrzyć pęcherze na palcach" - relacjonują dziennikarze. Raducanu dała się przełamać cztery razy w tym secie. Alize Cornet zwyciężyła tę partię 6:3 i awansowała do drugiej rundy.

W niej Francuzka zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakovą. Jeśli pokona rywalkę, będzie grała z wygraną starcia Danielle Rose Collins - Cristina Bucsa.

