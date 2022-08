Czesi reagują na kontrowersyjne zachowanie ojca 16-latki. "Świat zwariował"

16-letnia Czeszka Sara Bejlek awansowała po raz pierwszy w karierze do wielkoszlemowego US Open. Duży sukces, ale nie obyło się bez kontrowersji. Kibice i internauci zwrócili uwagę na, ich zdaniem, kontrowersyjne zachowanie ojca tenisistki. Ten po wygranej pocałował nastolatkę w usta i kilkakrotnie klepnął w pośladki.

Burza po meczu 16-latki. "Oburzające"

W internecie zawrzało. "To oburzające i obrzydliwe" - przekonywało wielu kibiców. "Nie wiem, do czego ludzie są przyzwyczajeni w Czechach, nie znam ich kultury, ale wydaje mi się to dziwne" – zastanawiał się jeden z amerykańskich fanów, a filmik z zachowania Bejlek i jej ojca szybko rozprzestrzenił się po mediach społecznościowych, napisały o tym mediach zagraniczne.

Czesi odpowiadają

Zapytaliśmy czeskich dziennikarzy specjalizujących się w tenisie o zamieszanie z Bejlek i jej ojcem. Co sądzą nasi południowi sąsiedzi? - Czescy kibice zareagowali na tę sprawę, ale w ich reakcjach nie było jakiś przesadnych emocji. Skupiamy się przede wszystkim na karierze tenisowej tej młodej dziewczyny. Świat tak dziś wygląda, że pewne filmiki w mediach społecznościowych potrafią zainteresować większą liczbę osób - powiedział nam Jaroslav Plasil z Czech Radio.

- Powiedziałbym, że szum jest przesadzony. Większość naszych czytelników uważa, że świat zwariował - przyznał Karel Knap z portalu idnes.cz, który śledzi na miejscu zmagania w US Open.

Na stronie idnes.cz pojawiła się ankieta z pytaniem: „"Czy uważasz, że reakcja ojca Sary Bejlek po zwycięskim meczu jest niewłaściwa?" "Tak" odpowiedziało 6 procent osób (355 głosów), "nie" wybrało 94 procent osób (6027).

Tenisistka tłumaczy

- Oczywiście widziałam wideo w internecie. Była to spontaniczna reakcja całego zespołu. Cieszyliśmy się. Niektórym z pewnością może się to wydawać niezrozumiałe. Omówiliśmy tę sytuację i już się nie powtórzy - powiedziała 16-letnia tenisistka na pomeczowej konferencji prasowej w Nowym Jorku.

Dziennikarze dopytywali, czy tym zamieszaniem Bejlek zwróciła na siebie "niechcianą uwagę". - Zupełnie nie. Tata jest moim tatą i zawsze nim będzie. A trenera znam od ósmego roku życia. Przykleja mnie taśmą, masuje. Gdyby coś podobnego wydarzyło się w Czechach, nikt by się tym nie zajmował. Ponieważ jesteśmy w Ameryce, wszyscy to komentują. Ale jak mówię, rozmawialiśmy i to się więcej nie powtórzy - dodała zawodniczka.

Bejlek przekazała także, że jej ojciec musiał nagle opuścić Nowy Jork. - Jego tata jest w śpiączce od soboty, o czym dowiedział się dopiero dziś rano. Wsiadł do pierwszego samolotu do domu - zakończyła.

Sara Bejlek odpadła w pierwszej rundzie turnieju głównego US Open. Przegrała z Rosjanką Ludmiłą Samsonową 3:6, 1:6.