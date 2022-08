Sensacja za sensacją w US Open. Triumfatorka Wimbledonu odpada z kwalifikantką

Jelena Rybakina (25. WTA) na początku lipca została sensacyjną triumfatorką Wimbledonu. W decydującym meczu pokonała faworyzowaną Tunezyjką Ons Jabeur (5. WTA). Od tamtej pory Rybakina odpadła już w I rundzie w turnieju w San Jose i w drugiej w Toronto. Dopiero w Cincinnati spisała się lepiej i dotarła do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Koszykarze byli 8. drużyną świata, teraz grają eliminacje eliminacji

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w US Open. Triumfatorka sprzed pięciu lat

Sensacyjna porażka Rybakiny

Teraz Jelena Rybakina w I rundzie US Open trafiła na 21-letnią Clarą Burel (131. WTA). Francuzka do tegorocznego turnieju głównego dostała się po wygraniu kwalifikacji. W swojej karierze nigdy w US Open nie awansowała do II rundy. Najlepszy rezultat Rybakiny to III runda w ubiegłym roku. Teraz to jednak zawodniczka z Kazachstanu była zdecydowaną faworytką. Mecz nie ułożył się jednak po jej myśli. W pierwszym secie przegrywała 2:4, ale potrafiła doprowadzić do remisu 4:4. Od tamtej pory przegrała jednak dwa gemy z rzędu, w których wygrała tylko jedną akcję. O losach drugiej partii zadecydowało tylko jedno przełamanie (na korzyść Burel), już na samym jej początku. Rybakinie nie udało się już odrobić strat.

Rybakina miałą więcej winnerów (19-16), ale też niewymuszonych błędów (37-24).

Świątek rozbraja szczerością tuż po meczu. "Nawet nie wiedziałam z kim zagram"

Burel w II rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Alison Van Uytvanck (Belgia, 43. WTA) - Venus Williams (USA, 1504. WTA)